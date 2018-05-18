18.05.2018 | 09:05

Население пензенского зоопарка пополнилось 17 детенышами. Новорожденные появились в семье бурых лис и у канадских волков.

Лисята родились раньше и уже не боятся покидать укрытие, давая посетителям зоосада полюбоваться собой. Маленькие волки пока не выходят в общий вольер.

Отцы семейств помогают заботиться о потомстве. Они не дают зверятам замерзнуть, а мамам оставляют самые лакомые кусочки обеда.

«В природе отцы волки и лисы приносят подросшим малышам пищу, сначала в собственном желудке, отрыгивая её по требованию щенков (малоаппетитный способ с нашей точки зрения, но волчата не возражают), а позже - в целом, и даже в живом виде, чтобы юные хищники учились охотиться», - сообщили в зоопарке

Обитателям зоопарка охотиться не нужно, поэтому у пап есть больше времени на общение с детьми и их воспитание.