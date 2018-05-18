18.05.2018 | 17:53

В пятницу, 18 мая, в Пензе вновь заработал торговый центр «Космос-сити» на проспекте Строителей. Об этом стало известно из сообщений местных жителей, которых удивило то, что магазин открыт.

«Нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, были устранены, часть из них – еще до момента приостановления деятельности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

О закрытии «Космос-сити» стало известно в среду, 16 мая.

Ранее нарушения пожарной безопасности были выявлены в ТЦ «Олимп», а также ТЦ «Рембыттехника», ТРЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мой», ТРЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТД «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТРЦ «Берлин», кинотеатре «Современник», ТК «Кагау», ТЦ «Север», ТЦ «Онежский», «Рынок Шуист», ТЦ «Проспект» и iMall.

«Рембыттехника» и «Олимп» через некоторое время получили разрешение на работу.