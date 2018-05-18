Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|18:26
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Общество | В Пензе возобновил работу торговый центр «Космос-сити»

18.05.2018|17:53
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В пятницу, 18 мая, в Пензе вновь заработал торговый центр «Космос-сити» на проспекте Строителей. Об этом стало известно из сообщений местных жителей, которых удивило то, что магазин открыт.

«Нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, были устранены, часть из них – еще до момента приостановления деятельности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

О закрытии «Космос-сити» стало известно в среду, 16 мая.

Ранее нарушения пожарной безопасности были выявлены в ТЦ «Олимп», а также ТЦ «Рембыттехника», ТРЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мой», ТРЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТД «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТРЦ «Берлин», кинотеатре «Современник», ТК «Кагау», ТЦ «Север», ТЦ «Онежский», «Рынок Шуист», ТЦ «Проспект» и iMall.

«Рембыттехника» и «Олимп» через некоторое время получили разрешение на работу.

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Гость|18.05.2018 18:11|

Наконец-то . Тоцкий единственный , кто производит нормальные продукты

Н.В. Подзорова (гость)|18.05.2018 18:20|

Гость писал(a):

Наконец-то . Тоцкий единственный , кто производит нормальные продукты
Так и есть.

Гость|18.05.2018 18:21|

По вине Тоцкого погиб человек, а продукты самые обычные

Имя: Гость
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