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Общество | В Пензе торжественно отметили 100-летие образования военного комиссариата

18.05.2018|17:15
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Армия формируется в военкомате - структура, стоящая у истоков комплектования вооруженных сил страны, отмечает вековой юбилей. Служба пензенских призывников и контрактников начинается с областного военного комиссариата.

На импровизированной сцене выступили пензенские творческие коллективы, члены клуба исторической реконструкции, а свою строевую подготовку продемонстрировали курсанты артиллерийского института.

После праздничного концерта перед входом в здание областной филармонии торжества переместились внутрь. Собравшихся поприветствовал бывший заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Иван Белозерцев, ныне занимающий пост губернатора.

«Для меня большая честь поздравить и вас, и себя в том числе со знаменательной датой: 100-летие со дня создания военного комиссариата. Действительно, военные комиссариаты развивались вместе с нашим государством, выполняли задачу в интересах защиты нашей страны», - отметил он.

После официальных поздравлений для сотрудников областного военкомата и его районных подразделений состоялся концерт местных творческих коллективов.

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