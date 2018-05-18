18.05.2018 | 16:36

Пензенские сотрудники ГИБДД обратили внимание взрослых на юных участников дорожного движении. В первую очередь акция «Внимание! Дети!» направлена на водителей, так как автомобиль является средством повышенной опасности.

Впереди летние каникулы, с их приходом ребят на улицах становится еще больше. И происшествий с их участием, к сожалению, тоже.

«Уважаемые водители! Приближаясь к пешеходным переходам и образовательным организациям, заблаговременно снижайте скорость. При перевозке детей в салоне автомобиля обязательно используйте детские удерживающие устройства. Родителям необходимо показывать только положительный пример поведения на дороге и постоянно напоминать о правилах безопасного перехода проезжей части», - подчеркнул начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Профилактическая акция «Внимание! Дети!» продлится до 3 июня.

Тем временем за четыре месяца 2018 года на территории Пензенской области зарегистрировано 42 происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В результате один ребенок погиб и 44 получили травмы различной степени тяжести.