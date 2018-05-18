18.05.2018 | 11:15

В Пензе определили победителей конкурса на лучший слоган для круглосуточного футбольного матча, который стартует 19 мая на стадионе «Зенит».

«Министерство физической культуры и спорта области определило двух победителей. Ими стали Ксения и Артем Демехины», - сообщили в пресс-службе минспорта.

Слоган Ксении звучит так:

На столетие футбола

Сутки будем мяч гонять.

Ждем от Пензы супергола,

Классно будем мы играть.

Артем написал такие строки:

Век футболу на Суре -

Сутки будем мы в игре.

Уточняется, что оба победителя перед началом футбольного матча получат рюкзаки.

Матч стартует в 12:00 и пройдет без перерывов. Открыть его предстоит работникам регионального правительства, которые сыграют против депутатов и сотрудников мэрии.

Впоследствии на поле выйдут представители МФК «Лагуна», регбийного клуба «Империя», судебные приставы и другие участники. Матч завершится таймом в формате «связь поколений», в котором сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».