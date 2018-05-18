В Пензе определили победителей конкурса на лучший слоган для круглосуточного футбольного матча, который стартует 19 мая на стадионе «Зенит».
«Министерство физической культуры и спорта области определило двух победителей. Ими стали Ксения и Артем Демехины», - сообщили в пресс-службе минспорта.
Слоган Ксении звучит так:
На столетие футбола
Сутки будем мяч гонять.
Ждем от Пензы супергола,
Классно будем мы играть.
Артем написал такие строки:
Век футболу на Суре -
Сутки будем мы в игре.
Уточняется, что оба победителя перед началом футбольного матча получат рюкзаки.
Матч стартует в 12:00 и пройдет без перерывов. Открыть его предстоит работникам регионального правительства, которые сыграют против депутатов и сотрудников мэрии.
Впоследствии на поле выйдут представители МФК «Лагуна», регбийного клуба «Империя», судебные приставы и другие участники. Матч завершится таймом в формате «связь поколений», в котором сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».
А когда проведут суточный сэкс-марафон?