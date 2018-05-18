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Общество | В Пензе определили два лучших слогана для суточного футбольного матча

18.05.2018|11:15
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В Пензе определили победителей конкурса на лучший слоган для круглосуточного футбольного матча, который стартует 19 мая на стадионе «Зенит».

«Министерство физической культуры и спорта области определило двух победителей. Ими стали Ксения и Артем Демехины», - сообщили в пресс-службе минспорта.

Слоган Ксении звучит так:

На столетие футбола

Сутки будем мяч гонять.

Ждем от Пензы супергола,

Классно будем мы играть.

Артем написал такие строки:

Век футболу на Суре -

Сутки будем мы в игре.

Уточняется, что оба победителя перед началом футбольного матча получат рюкзаки.

Матч стартует в 12:00 и пройдет без перерывов. Открыть его предстоит работникам регионального правительства, которые сыграют против депутатов и сотрудников мэрии.

Впоследствии на поле выйдут представители МФК «Лагуна», регбийного клуба «Империя», судебные приставы и другие участники. Матч завершится таймом в формате «связь поколений», в котором сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».

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Гость|18.05.2018 11:54|

А когда проведут суточный сэкс-марафон?

Гость|18.05.2018 12:30|

Гость писал(a):

А когда проведут суточный сэкс-марафон?
когда тебя в тюрьму посадят в камеру с активными

Гость|18.05.2018 13:12|

Дураков в Пензе не счесть;

Дорог не надо - футбол есть!

Имя: Гость
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