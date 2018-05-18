18.05.2018 | 16:12

Несколько тысяч пензенцев не смогут улететь на Черноморское побережье. По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» с 31 мая прекращает свою деятельность. Именно на этого перевозчика приходилась львиная доля полетов из Пензы в южном направлении - Сочи, Симферополь.

«Я рекомендую всем, у кого на руках билеты «Саратовских авиалиний», сдавать их. Сдавать билеты надо там, где вы их покупали. Если это Интернет, то есть ссылка «Порядок сдачи». Если в кассе, то надо идти в кассу и сдавать», - посоветовал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

По телефону горячей линии до авиаперевозчика не дозвониться, и шквал обращений потенциальных пассажиров обрушился на сотрудников пензенского аэропорта.

«Телефон звонит до сих пор, обращаются с возвратами. Но, к сожалению, авиакомпания не дает никакой информации, вернуть билеты проблематично. На данный момент возвраты не производятся. Ждем, что скажет авиакомпания», - рассказала сотрудница пензенского аэропорта Екатерина Трифонова.

Еще накануне семья Алексея радовалась, что отправится в Крым. За перелет отдали немалую сумму - свыше 40 тысяч рублей, но вот уже лазурный берег кажется недосягаемым.

«Купил вчера билеты «Саратовских авиалиний» и в новостях услышал, что с 31 мая «Саратовские авиалинии» прекращают свою деятельность. Вот, пришел сдать», - рассказал житель города Пензы Алексей.

«У нас были билеты туда и обратно. Сегодня сына провожаем, заодно сейчас сдадим билеты», - поделилась пензячка Анна.

Как ни парадоксально, но именно на этой неделе одной из обсуждаемых в стране тем стало открытие Крымского моста. Вот только с высоты полета стальной птицы клиенты «Саратовских авиалиний» его не увидят.

«С грудничком тяжело на автомобиле, а тут полтора часа - и на море. Сейчас не знаем, что теперь делать», - посетовал пензенец.

На рейсы из Пензы в южном направлении в этом году заявились две авиакомпании - саратовская и ижевская. Последняя свои обязательства обещает выполнить, другие перевозчики также подключились к решению проблемы.

«Авиакомпания S7 Airlines выполняет три ежедневных рейса в Москву, в связи с чем предлагает хорошие стыковки в южном направлении: от трех до семи рейсов в Сочи и Симферополь ежедневно, в зависимости от дня недели», - подчеркнул директор филиала полетной компании «Сибирь» в городе Пензе Николай Пустовалов.