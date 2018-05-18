Несколько тысяч пензенцев не смогут улететь на Черноморское побережье. По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» с 31 мая прекращает свою деятельность. Именно на этого перевозчика приходилась львиная доля полетов из Пензы в южном направлении - Сочи, Симферополь.
«Я рекомендую всем, у кого на руках билеты «Саратовских авиалиний», сдавать их. Сдавать билеты надо там, где вы их покупали. Если это Интернет, то есть ссылка «Порядок сдачи». Если в кассе, то надо идти в кассу и сдавать», - посоветовал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
По телефону горячей линии до авиаперевозчика не дозвониться, и шквал обращений потенциальных пассажиров обрушился на сотрудников пензенского аэропорта.
«Телефон звонит до сих пор, обращаются с возвратами. Но, к сожалению, авиакомпания не дает никакой информации, вернуть билеты проблематично. На данный момент возвраты не производятся. Ждем, что скажет авиакомпания», - рассказала сотрудница пензенского аэропорта Екатерина Трифонова.
Еще накануне семья Алексея радовалась, что отправится в Крым. За перелет отдали немалую сумму - свыше 40 тысяч рублей, но вот уже лазурный берег кажется недосягаемым.
«Купил вчера билеты «Саратовских авиалиний» и в новостях услышал, что с 31 мая «Саратовские авиалинии» прекращают свою деятельность. Вот, пришел сдать», - рассказал житель города Пензы Алексей.
«У нас были билеты туда и обратно. Сегодня сына провожаем, заодно сейчас сдадим билеты», - поделилась пензячка Анна.
Как ни парадоксально, но именно на этой неделе одной из обсуждаемых в стране тем стало открытие Крымского моста. Вот только с высоты полета стальной птицы клиенты «Саратовских авиалиний» его не увидят.
«С грудничком тяжело на автомобиле, а тут полтора часа - и на море. Сейчас не знаем, что теперь делать», - посетовал пензенец.
На рейсы из Пензы в южном направлении в этом году заявились две авиакомпании - саратовская и ижевская. Последняя свои обязательства обещает выполнить, другие перевозчики также подключились к решению проблемы.
«Авиакомпания S7 Airlines выполняет три ежедневных рейса в Москву, в связи с чем предлагает хорошие стыковки в южном направлении: от трех до семи рейсов в Сочи и Симферополь ежедневно, в зависимости от дня недели», - подчеркнул директор филиала полетной компании «Сибирь» в городе Пензе Николай Пустовалов.
Заявление Совета Директоров АО «Саратовские авиалинии»
Сегодня 18 мая 2018 г. (в 13.00 мск) состоялось экстренное заседание Совета директоров Компании, на котором был рассмотрен вопрос выполнения требований государственных органов технического надзора и регулирования авиационной деятельности в целях снятия ограничений сертификата эксплуатанта.
АО «Саратовские авиалинии» способно обеспечить безопасность полетов и предоставить своим пассажирам высокий уровень комфорта.
Совет директоров прилагает все усилия, направленные на сохранение деятельности авиакомпании, включая деятельность международного аэропорта «Саратов Центральный».
Все обязательства авиакомпании перед контрагентами и пассажирами выполняются и будут выполняться в полном объеме.
Сохранение рабочих мест и высокопрофессионального коллектива авиакомпании является приоритетной задачей Совета директоров.
Совет директоров отмечает, что 17 мая текущего года еще одно воздушное судно Embraer 190 пополнило авиапарк АО «Саратовские авиалинии», в соответствии с заключенными договорами поступление второго воздушного судна Embraer 190 ожидается в июле 2018 г.
18 мая
АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов
АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов.
АО «Саратовские авиалинии» принято решение о сокращении на 50 процентов чартерной программы международных полетов на период с 01 июня 2018 года по 30 июня 2018 года.
В настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО «Саратовские авиалинии» о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года.
АО «Саратовские авиалинии» продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых нашей авиакомпанией.