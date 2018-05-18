Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|13:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+15oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.18  |  $  61.94

Общество | Серые шары в центре Пензы превратят в футбольные мячи

18.05.2018|11:15
Печать

Стеклофибробетонные шары, размещенные на улицах Московской и Максима Горького в Пензе, оформят в виде футбольных мячей. Макеты декора антивандальных конструкций представили мэру Виктору Кувайцеву в пятницу, 18 мая.

Шары, установленные в целях антитеррористической безопасности, преобразятся во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Соревнования пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

Сейчас готов рабочий вариант чехлов, изготовленных из кожзаменителя.

«Обсудив ряд технических деталей, глава исполнительной власти одобрил концепцию украшения артобъектов, поручив приступить к их изготовлению», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 11:41|

во сколько шекелей обойдется сие творение налогоплательщикам?

Гость|18.05.2018 11:42|

penzainform.ru писал(a):

Шары, установленные в целях антитеррористической безопасности
когда вы перестанете свое воровство лепить к антитеррористической безопасности?

Гость|18.05.2018 11:44|

А чехлы потом куда будут девать?

Гость|18.05.2018 11:44|

А как эти шары способствуют какой-либо безопасности?

Гость|18.05.2018 11:45|

пьяные буртасы ноги об их переломают!

Гость|18.05.2018 11:46|

А если их пнут - они лопнут?

Гость|18.05.2018 11:47|

И рым-болты нельзя было выкрутить в эстетических целях? Пензенский декор как образчик того, как не нужно делать :)

Гость|18.05.2018 11:48|

"пьяные буртасы ноги об их переломают!"

А вы особо не переживайте. Пьяные буртасы антивандальные шары обязательно разобьют

Гость|18.05.2018 11:53|

помешались на футболе совсем

Гость|18.05.2018 11:53|

Гость писал(a):

помешались на футболе совсем
да, на голову себе еще футбольный мяч нацепите !

Гость|18.05.2018 11:57|

Гость писал(a):

да, на голову себе еще футбольный мяч нацепите
Не переживайте, будут и такие :)

Гость|18.05.2018 12:19|

а покрасить не лучше было бы?

Гость|18.05.2018 12:27|

задолбал ты со своим животом, мы и так стройные.

Гость|18.05.2018 12:37|

Да свиньи вы все! Это только украсит город а вам пофиг! Вот и валите от сюда!!!!!!

Гость|18.05.2018 12:43|

что они делают, а если ребёнок с разбега пнёт и сломает ногу, кто за это будет отвечать?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 