18.05.2018 | 11:15

Стеклофибробетонные шары, размещенные на улицах Московской и Максима Горького в Пензе, оформят в виде футбольных мячей. Макеты декора антивандальных конструкций представили мэру Виктору Кувайцеву в пятницу, 18 мая.

Шары, установленные в целях антитеррористической безопасности, преобразятся во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Соревнования пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

Сейчас готов рабочий вариант чехлов, изготовленных из кожзаменителя.

«Обсудив ряд технических деталей, глава исполнительной власти одобрил концепцию украшения артобъектов, поручив приступить к их изготовлению», - сообщили в пресс-службе городской администрации.