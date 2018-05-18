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Общество | Пензенцев приглашают поучаствовать в конкурсе на путевку в «Артек»

18.05.2018|12:05
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В Пензенской области проходит второй этап конкурса, победители которого отправятся в международный детский лагерь «Артек» на тематическую смену «Юный правозащитник». Программа реализуется в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры России с детским центром.

Принять участие в конкурсе могут дети от 10 до 17 лет включительно, которые имеют I, II или III группы здоровья.

На сайте www.артек.дети работает информационная система «Путевка», в которой родители должны зарегистрировать ребенка. Затем ему или его родителям нужно подать заявку-анкету, эссе на тему «Твори закон на благо общества», копии различных грамот и дипломов, справку о группе здоровья, характеристику с места учебы и другие бумаги в отдел кадров региональной прокуратуры.

«Далее при подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, указывая достижения за последние три года, подает заявку на путевку», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Конкурсная комиссия принимает и обрабатывает заявки и прилагаемые к ним материалы от конкурсантов до 21 мая. Затем будет составлен рейтинг участников отбора на областном этапе, лучшие из которых пройдут в федеральный тур.

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