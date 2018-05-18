18.05.2018 | 12:59

Администрация Кузнецка обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год руководящего звена и сотрудников.

В частности, мэр города Сергей Златогорский за минувший год получил доход в размере 2 млн 158 тыс. 826 рублей. Ему принадлежат половина квартиры площадью 68,7 кв. м и четверть квартиры площадью 74,6 кв. м.

Супруга Сергея Александровича за 2017 год получила 1 млн 26 тыс. 309 рублей. В ее собственности находятся квартира площадью 54,8 кв. м и автомобиль Kia Venga.

Первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин указал в декларации доход в сумме 1 млн 600 тыс. 933 рублей. Он владеет половиной земельного участка площадью 619 кв. м, половиной жилого дома площадью 86,8 кв. м, а также автомобилем УАЗ-2206.

Жена Владимира Трошина за год получила 911 тыс. 538 рублей. Ей принадлежат по половине вышеназванных земельного участка и квартиры, а также квартира площадью 64,1 кв. м и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Замглавы администрации Рашид Шабакаев задекларировал доход в сумме 286 тыс. 614 рублей. Он владеет земельным участком площадью 31,4 кв. м, четвертью квартиры площадью 64,9 кв. м, половиной квартиры площадью 86 кв. м, гаражом (31,4 кв. м).

Его супруга сообщила о доходе в размере 245 тыс. 718 рублей. В ее собственности также находятся четверть квартиры площадью 64,9 кв. м и половина квартиры площадью 86 кв. м.

Замглавы администрации Иван Малкин указал в декларации доход в размере 977 тыс. 69 рублей. Совместно с супругой он владеет земельным участком площадью 1 000 кв. м, также им принадлежит по четверти квартиры площадью 65 кв. м.

Жена Ивана Малкина получила доход в сумме 590 тыс. 481 рубля.

Замглавы администрации Любовь Пастушкова в 2017 году задекларировала доход в размере 814 тыс. 702 рублей. Ей принадлежат квартира площадью 52,6 кв. м, земельный участок площадью 761 кв. м и два легковых автомобиля - ВАЗ-2108 и Lifan X50.