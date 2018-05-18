Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|19:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.18  |  $  61.94

Общество | Алексей Нетесанов расскажет пензенцам о спорте с экранов телевизора

18.05.2018|15:27
Печать

В воскресенье, 20 мая, на 11 канале состоится премьера программы, в которой обладатель титула «Мистер Вселенная» подробно расскажет и покажет, что нужно делать, чтобы достичь желаемого результата.

«Например, человек хочет очень здорово похудеть, но ему не удается. Он пишет в программу: возьмитесь, пожалуйста, за меня! Мы за него беремся: показываем комплекс упражнений каждые, скажем, три недели, и все вместе, всей Пензой следим, как он сбросит, как он похудеет», - рассказал автор и ведущий новой программы.

Алексей Нетесанов - яркий пример того, как человек благодаря своему упорству и трудолюбию может добиться воплощения заветной мечты в реальность.

Цель нового проекта - привлечь к здоровому образу жизни как можно большее количество пензенцев, научить их заниматься дома или не бояться приходить в тренажерный зал и преодолевать определенные стереотипы.

«Хотим показать, что спорту все возрасты покорны, поэтому в данной программе занимающиеся будут от совсем маленького возраста (от 6 лет) до уже довольно взрослых мужчин и женщин, пожилых», - добавил Алексей Нетесанов.

Для всех участников проекта он будет разрабатывать индивидуальные тренировки, проверить на себе которые смогут и зрители 11 канала. Первый выпуск программы «Занимайтесь с Алексеем Нетесановым!» можно будет увидеть уже в воскресенье, 20 мая, в 9:40.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 19:19|

ммм... Алексей, а как надуть бицухи с помощью химии? и это, есть чё?

Гость|18.05.2018 19:26|

Гость писал(a):

ммм... Алексей, а как надуть бицухи с помощью химии? и это, есть чё?
Набери РУКИ БАЗУКИ . Там верный способ .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 