18.05.2018 | 15:27

В воскресенье, 20 мая, на 11 канале состоится премьера программы, в которой обладатель титула «Мистер Вселенная» подробно расскажет и покажет, что нужно делать, чтобы достичь желаемого результата.

«Например, человек хочет очень здорово похудеть, но ему не удается. Он пишет в программу: возьмитесь, пожалуйста, за меня! Мы за него беремся: показываем комплекс упражнений каждые, скажем, три недели, и все вместе, всей Пензой следим, как он сбросит, как он похудеет», - рассказал автор и ведущий новой программы.

Алексей Нетесанов - яркий пример того, как человек благодаря своему упорству и трудолюбию может добиться воплощения заветной мечты в реальность.

Цель нового проекта - привлечь к здоровому образу жизни как можно большее количество пензенцев, научить их заниматься дома или не бояться приходить в тренажерный зал и преодолевать определенные стереотипы.

«Хотим показать, что спорту все возрасты покорны, поэтому в данной программе занимающиеся будут от совсем маленького возраста (от 6 лет) до уже довольно взрослых мужчин и женщин, пожилых», - добавил Алексей Нетесанов.

Для всех участников проекта он будет разрабатывать индивидуальные тренировки, проверить на себе которые смогут и зрители 11 канала. Первый выпуск программы «Занимайтесь с Алексеем Нетесановым!» можно будет увидеть уже в воскресенье, 20 мая, в 9:40.