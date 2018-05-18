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Общество | 24 мая в Пензе объявят лучшего библиотекаря 2018 года

18.05.2018|15:29
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24 мая в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к Общероссийскому дню библиотек.

В 11:00 на проспекте Строителей, 168а, начнется вручение наград победителям конкурсов профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», «Библиотечная аналитика: муниципальный аспект» и «Культурная мозаика Пензенской области», а также чествование лучших работников этой сферы.

Творческая мастерская Натальи Арефьевой и камерный оркестр под управлением Владислава Казакова подготовят для гостей мероприятия концертную программу.

«Кроме того, будет вручена премия имени Николая Панова - первого библиотекаря общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова», - отметили в пресс-службе областного правительства.

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