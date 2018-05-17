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Общество | В Заре ликвидируют проблемную контейнерную площадку для мусора

17.05.2018|14:47
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 17 мая, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов рассказал депутатам, какая работа осуществляется с населением для организации раздельного сбора мусора.

«Ежедневно проводятся проверки с управляющими компаниями, раз в две недели мы собираем председателей ТСЖ и старших по домам и это проговариваем», - сообщил Евгений Гусейнов.

Он констатировал, что в районе много единых мусорных бункеров и нет ни одной площадки для раздельного сбора отходов.

«Работу в этом направлении надо усиливать, чтобы люди приучались, привыкали», - добавил Евгений Гусейнов.

Также он указал на одну из наиболее проблемных контейнерных площадок в Октябрьском районе - на улице Новоселов в Заре.

«Туда свозят мусор со всей ближайшей округи. На прошлой неделе мы вывезли оттуда 6 ломовозов», - отметил он.

Евгений Гусейнов пояснил, что для разрешения ситуации планируется ликвидировать эту площадку и организовать работу санитарного патруля с подворовым вывозом мусора.

«Постарайтесь решить эту проблему, ведь в прошлом году мы были вынуждены полтора миллиона рублей заложить на то, чтобы убрать там свалку», - высказался председатель постоянной комиссии Алексей Шуварин.

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