17.05.2018 | 11:26

В Городищенском районе пресечено распространение экстремисткой литературы в мусульманской религиозной организации.

В доступном для прихожан помещении мечети села Верхняя Елюзань обнаружили и изъяли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

За хранение данной литературы в целях массового распространения в отношении председателя религиозной организации возбудили дело об административном правонарушении.

Городищенский районный суд оштрафовал его на 3 000 рублей, а изъятую книгу постановил уничтожить.

«Кроме того, прокурор района объявил председателю местной мусульманской религиозной организации предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.