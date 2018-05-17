В Городищенском районе пресечено распространение экстремисткой литературы в мусульманской религиозной организации.
В доступном для прихожан помещении мечети села Верхняя Елюзань обнаружили и изъяли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.
За хранение данной литературы в целях массового распространения в отношении председателя религиозной организации возбудили дело об административном правонарушении.
Городищенский районный суд оштрафовал его на 3 000 рублей, а изъятую книгу постановил уничтожить.
«Кроме того, прокурор района объявил председателю местной мусульманской религиозной организации предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
penzainform.ru писал(a):Генриха Гейне ещё не запретили? Много чего после себя оставил, да и родственичек его таперича не в почёте.