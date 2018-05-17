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Общество | В Верхней Елюзани в мечети нашли экстремистскую книгу

17.05.2018|11:26
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В Городищенском районе пресечено распространение экстремисткой литературы в мусульманской религиозной организации.

В доступном для прихожан помещении мечети села Верхняя Елюзань обнаружили и изъяли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

За хранение данной литературы в целях массового распространения в отношении председателя религиозной организации возбудили дело об административном правонарушении.

Городищенский районный суд оштрафовал его на 3 000 рублей, а изъятую книгу постановил уничтожить.

«Кроме того, прокурор района объявил председателю местной мусульманской религиозной организации предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|17.05.2018 11:40|

penzainform.ru писал(a):

изъятую книгу постановил уничтожить
Генриха Гейне ещё не запретили? Много чего после себя оставил, да и родственичек его таперича не в почёте.

Гость|17.05.2018 11:42|

Родственничек это кто? Фауст ?

Гость|17.05.2018 11:45|

Кто сдал муллу?

Гость|17.05.2018 11:52|

Гость писал(a):

Родственничек это кто? Фауст ?
К.Маркс.

Гость|17.05.2018 12:09|

Поставить вокруг этих кишлаков блокпосты из бетонных блоков и конкретно шмонать всю эту публику, раз русских слов не понимают.

Гость|17.05.2018 12:14|

Детям перестаньте головы морочить! Подарками детей заманивают в мечеть! Мы живем в цивилизованном обществе! Кому в России плохо жить, езжайте в Саудовскую аравию и стройте там планы!

Гость|17.05.2018 12:27|

Гость писал(a):

Детям перестаньте головы морочить! Подарками детей заманивают в мечеть! Мы живем в цивилизованном обществе! Кому в России плохо жить, езжайте в Саудовскую аравию и стройте там планы!
Хорошая логика, если взглянуть на проблему немного ширше то выходит: Чемодан-Вокзал-Византия?

Гость|17.05.2018 12:40|

Гость писал(a):

Детям перестаньте головы морочить! Подарками детей заманивают в мечеть! Мы живем в цивилизованном обществе! Кому в России плохо жить, езжайте в Саудовскую аравию и стройте там планы!

Хорошая логика, если взглянуть на проблему немного ширше то выходит: Чемодан-Вокзал-Византия?

Ну и третью из Авраамических на Сказочные земли... И пусть "доказывают" друг другу. )))

Гость|17.05.2018 12:56|

Гость писал(a):

Ну и третью из Авраамических на Сказочные земли... И пусть "доказывают" друг другу. )))
Неее те в Египет рванут, компенсацию потребуют за рабство, кто сейчас правопреемник Вавилона, Рима и т.п. с них тоже слупят, Германия до сих пор расплачивается за художника.

Гость|17.05.2018 13:04|

Гость писал(a):

Германия до сих пор расплачивается
свою голову иметь надо .фашизм развязали штаты ,они и финансировали его ,а платит германия .штаты везде белые пушистые .одним словом --ДЕРЬМОкраты

кстати "вечно ноющие" везде кому то на шею лезут ,за счет кого бы пожить и все вокруг опустошить .сейчас у нас все кругом позанимали ,что основным народам не продохнуть от них

Гость|17.05.2018 13:20|

Гость писал(a):

Германия до сих пор расплачивается

свою голову иметь надо .фашизм развязали штаты ,они и финансировали его ,а платит германия .штаты везде белые пушистые .одним словом --ДЕРЬМОкраты

О! Поклонник одной "ветки" триады нарисовался... Я даже знаю какой. ))) Тоже... те ещё "художники".)))

Гость|17.05.2018 13:21|

В мечетях деруться представляете из-за денег и власти вместо того чтобы преклоняться перед аллахом...стыд и позор...

Гость|17.05.2018 13:24|

В Елюзани ничто не чуждо особенно жалобы друг на друга писать,

Гость|17.05.2018 13:35|

Гость писал(a):

В мечетях деруться представляете из-за денег и власти вместо того чтобы преклоняться перед аллахом...стыд и позор...

все религии ,как бы они не назывались , созданы толпу т е нас в узде держать . нет сейчас нигде ничего святого ,есть только грызня за бабло .

в церквях соборах вообще пропились .но и у вас не лучше .они сами то вряд ли во что верят --вся пропаганда для того чтобы подмять малограмотных .

недаром ленин говорил -религия это опиум . и был прав . кстати и до него почти также говорили . для умных вера только в себя

Гость|17.05.2018 13:37|

Аллах покарает эту прокуроршу.

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