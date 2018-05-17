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Общество | В пензенской колонии-поселении начали производить пельмени

17.05.2018|09:06
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В колонии-поселении № 12, которая располагается в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области, освоили технологию производства пельменей. Их выпускают под маркой «Сосновские».

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России, сейчас в учреждении производят до 100 килограммов пельменей в неделю. Их делают по традиционной технологии, используя для фарша собственную свинину (в колонии-поселении есть подсобное хозяйство).

«Пельмени пользуются хорошим спросом среди сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Наша продукция отвечает всем необходимым требованиям. В ближайших планах – производство других видов полуфабрикатов», - сообщил заместитель начальника КП-12 УФСИН России по Пензенской области Юрий Дианов.

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Гость|17.05.2018 09:18|

Спасибо. что предупредили.

Гость|17.05.2018 09:21|

Спасибо за предупреждение.

Санкнижки у заключенных есть?

Роспотребнадзор доступ на производство имеет? Ветеринарное заключение о качестве мяса (свинины) имеется?

Гость|17.05.2018 09:22|

Я представляю что они туда насуют....Хорошо название сказали..

Гость|17.05.2018 09:27|

Сами вот пусть и едят. Мне противно есть то, что уголовники готовили

Гость|17.05.2018 09:30|

А руки они мыли после ... ? Теперь никогда не куплю никаких пельменей .

Гость|17.05.2018 09:30|

А это незаконное производство подключилось к ВЕТИСу? Регистрирует электронные ветеринарные свидетельства?

Гость|17.05.2018 09:32|

Хорошее название придумал : Пельмени ЗАШКВАРЕННЫЕ

Гость|17.05.2018 09:36|

Гость писал(a):

А руки они мыли после ... ?
у меня тот же вопрос к производителям пельменей "благолепные"

Гость|17.05.2018 09:46|

Похоже от африканской чумы мясцо осталось. В ход пустили старые запасы???

Гость|17.05.2018 10:01|

Так-то идея неплохая, заключенные заняты полезным делом, новые навыки осваивают. Но много вопросов к качеству сырья, к соблюдению санитарных норм, кто это все контролирует в учреждении подобного типа? Мякоть свинины может сотрудники колонии себе забирают, а на пельмени всякий шлак пускают... Как содержаться животные? Прививки, вет контроль? И как выше написали - что с электронными вет свидетельствами? Это так-то обязательно для всех производителей продуктов питания с 01.07.18 подключиться к ВЕТИСу, сейчас пока в тестовом режиме работают все.

Гость|17.05.2018 10:15|

Гость писал(a):

Так-то идея неплохая, заключенные заняты полезным делом,

Все бы хорошо но, здесь в силу вступает поговорка: ты барин, а я мышь, но ты мое говно ешь.

Имя: Гость
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