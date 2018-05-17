17.05.2018 | 09:06

В колонии-поселении № 12, которая располагается в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области, освоили технологию производства пельменей. Их выпускают под маркой «Сосновские».

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России, сейчас в учреждении производят до 100 килограммов пельменей в неделю. Их делают по традиционной технологии, используя для фарша собственную свинину (в колонии-поселении есть подсобное хозяйство).

«Пельмени пользуются хорошим спросом среди сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Наша продукция отвечает всем необходимым требованиям. В ближайших планах – производство других видов полуфабрикатов», - сообщил заместитель начальника КП-12 УФСИН России по Пензенской области Юрий Дианов.