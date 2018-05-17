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Общество | В Пензе проведут благотворительный концерт в поддержку приюта «Серафим»

17.05.2018|16:29
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11 июня в Пензенской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Дари детям радость». Мероприятие проведут в поддержку детского православного приюта «Серафим».

На концерте выступят ансамбли «Миряне» и «Старгород», епархиальный камерный хор «Спас», Губернаторская симфоническая капелла под руководством Владимира Каширского, эстрадно-джазовый оркестр под управлением Семена Гольцмана и шоу-группа «Грэмми».

Гостями мероприятия станут дети, снимавшиеся в телевизионном проекте Первого канала «Лучше всех». Также в концерте примут участие Алла Тархова и Павел Тачков.

«Стоимость билетов от 200 до 1 200 рублей. Начало концерта в 18:30. Справки по телефону 48-38-65», - сообщили в Пензенской епархии.

В феврале приюту «Серафим» исполнился один год. За время своего существования центр успел помочь 30 детям.

Изначально он работал на улице Горького, затем переехал на Захарова - на территорию Успенского кафедрального собора.

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Гость|17.05.2018 17:14|

penzainform.ru писал(a):

Изначально он работал на улице Горького, затем переехал на Захарова - на территорию Успенского кафедрального собора.
Где кладбище что ли?

Имя: Гость
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