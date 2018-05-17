17.05.2018 | 18:16

В Пензе только за четыре месяца 2018 года за помощью к судебным приставам обратились 40 человек, пострадавших от действий коллекторов, служб безопасности финансовых учреждений или просто неизвестных.

Методы в отношении должников используют самые разные: одних донимают звонками и СМС-сообщениями, другим развешивают объявления с оскорблениями в подъезде, третьих встречают в подворотне.

«Следят за мной, приходят на рабочее место, угрожают физической расправой, машут перед лицом ножом в прямом смысле», - рассказала пензячка.

«По обращению наш отдел проводит соответствующую проверку, по результатам которой, если эти нарушения подтверждаются, мы составляем протокол и направляем его в суд на рассмотрение с приложением всех собранных материалов», - сообщила начальник отдела УФССП России по Пензенской области Ирина Преснякова.

Законом определены правила взаимодействия с должниками. За нарушения предусмотрено наказание.

«В отношении должностных лиц - штраф от 20 до 200 тысяч рублей, дисквалификация от полугода до одного года; в отношении юридического лица - штраф уже от 50 до 500 тысяч рублей. Либо суд может приостановить деятельность этой организации на период до 90 суток», - добавила Ирина Преснякова.

Не только судебным приставам можно пожаловаться на неизвестных взыскателей. Если в текстах сообщений содержатся угрозы здоровью и жизни, необходимо написать заявление в правоохранительные органы. Если разглашаются персональные данные, к примеру, имя, фамилия, номер дома и квартиры, - в управление Роскомнадзора.