17.05.2018 | 14:50

Прихожане храма Вознесения Господня отметили престольный праздник крестным ходом. Согласно Священному Писанию, Иисус на сороковой день после Пасхи собрал своих учеников-апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и поднялся на небо в рай.

«Мы должны во многом понимать, что весь искупительный подвиг Спасителя является для нас неким примером того, как Господь возвратил Адама и Еву, наших прародителей, в Царствие Божие», - обратился к верующим настоятель храма протоиерей Владимир Кэтанэ.

Вознесенский храм можно назвать одним из старейших в Пензе. Он возрожден на месте церкви, располагавшейся на монастырском кладбище Спасо-Преображенской обители.

«Здесь же был монастырь. Я знаю, как его разрушали, этот монастырь, как его взрывали, - это все я хорошо помню», - рассказала прихожанка Мария Голенева.

В годы революции почти все религиозные постройки и захоронения были стерты с лица земли большевиками. Но в 2006 году святое место возродилось, когда было переоборудовано одно из помещений производственного корпуса бывшего Кузнецкого мебельного комбината. С тех пор здесь проходят постоянные богослужения.