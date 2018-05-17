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Общество | Православная Пенза отметила Вознесение Господне крестным ходом

17.05.2018|14:50
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Прихожане храма Вознесения Господня отметили престольный праздник крестным ходом. Согласно Священному Писанию, Иисус на сороковой день после Пасхи собрал своих учеников-апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и поднялся на небо в рай.

«Мы должны во многом понимать, что весь искупительный подвиг Спасителя является для нас неким примером того, как Господь возвратил Адама и Еву, наших прародителей, в Царствие Божие», - обратился к верующим настоятель храма протоиерей Владимир Кэтанэ.

Вознесенский храм можно назвать одним из старейших в Пензе. Он возрожден на месте церкви, располагавшейся на монастырском кладбище Спасо-Преображенской обители.

«Здесь же был монастырь. Я знаю, как его разрушали, этот монастырь, как его взрывали, - это все я хорошо помню», - рассказала прихожанка Мария Голенева.

В годы революции почти все религиозные постройки и захоронения были стерты с лица земли большевиками. Но в 2006 году святое место возродилось, когда было переоборудовано одно из помещений производственного корпуса бывшего Кузнецкого мебельного комбината. С тех пор здесь проходят постоянные богослужения.

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Гость|17.05.2018 19:27|

penzainform.ru писал(a):

святое место возродилось, когда было переоборудовано одно из помещений производственного корпуса бывшего Кузнецкого мебельного комбината.
ЗИФ то же надо было переоборудовать, а не новодел-храмик строить, ведь кирпичи там намолены.

Гость|17.05.2018 19:41|

Лучше бы субботник устроили и подмели.

Гость|17.05.2018 20:17|

«Мы должны во многом понимать, что весь искупительный подвиг Спасителя является для нас неким примером того, как Господь возвратил Адама и Еву, наших прародителей, в Царствие Божие», - обратился к верующим настоятель храма протоиерей Владимир Кэтанэ.

Чо он сказал ? ничго нге понятно.

Имя: Гость
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