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Общество | Мошенники обзванивают директоров школ, представляясь прокурорами

17.05.2018|18:17
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В Пензенской области появились очередные мошенники, действующие от имени прокуратуры. Злоумышленники звонят в квартиры руководителей школ и других муниципальных учреждений и представляются руководителями надзорного органа.

Неизвестные заявляют собеседникам о якобы возникших в ходе проверки вопросах и требуют явиться в прокуратуру. Затем они перезванивают и просят по пути приобрести что-либо и перечислить деньги на счет мобильного телефона, обещая возместить затраты при встрече.

«Еще раз обращаем внимание жителей нашего региона на то, что работники прокуратуры ни с какими просьбами о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами от имени работника прокуратуры, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия!» - предупредили в областной прокуратуре.

Всем, кому «от прокурора» поступит звонок с подобными просьбами, необходимо сразу обращаться в полицию.

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Гость|17.05.2018 20:24|

Повестка, либо привод. Всё остальное - от лукавого. Уже давно пора уяснить. Взрослые вроде люди

Имя: Гость
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