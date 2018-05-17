17.05.2018 | 18:17

В Пензенской области появились очередные мошенники, действующие от имени прокуратуры. Злоумышленники звонят в квартиры руководителей школ и других муниципальных учреждений и представляются руководителями надзорного органа.

Неизвестные заявляют собеседникам о якобы возникших в ходе проверки вопросах и требуют явиться в прокуратуру. Затем они перезванивают и просят по пути приобрести что-либо и перечислить деньги на счет мобильного телефона, обещая возместить затраты при встрече.

«Еще раз обращаем внимание жителей нашего региона на то, что работники прокуратуры ни с какими просьбами о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами от имени работника прокуратуры, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия!» - предупредили в областной прокуратуре.

Всем, кому «от прокурора» поступит звонок с подобными просьбами, необходимо сразу обращаться в полицию.