16.05.2018 | 15:15

На главпочтамте много посетителей, ведь сейчас подписаться на популярные издания «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ» можно значительно дешевле, чем обычно. Акция продлится до 20 мая.

«Мне удобнее, когда приносят газетку домой, чем идти и покупать. На одну неделю можно не купить, пропустить, забыть, а это очень удобно: еженедельно приносят газету на дом», - отметила читательница Татьяна Китаева.

Жительнице Бессоновки Антонине Ляховой тоже очень нравится, что за любимыми изданиями ей никуда ходить не надо. Поэтому пенсионерка оформила подписку сразу на два еженедельника.

«В «Молодом ленинце» все пензенские вести есть, все о пенсии, и лунный календарь для нас очень нужен. И, естественно, кроссворд. В «Пензе плюс ТВ» все о наших звездах, также пензенские вести там есть», - рассказала она.

Декада подписки - это не только возможность получать газеты по более выгодным ценам, но и приятные подарки: верный друг «Молодого ленинца» и «Пензы плюс ТВ» почтальон Печкин раздавал горожанам свежие издания.