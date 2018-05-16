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Общество | В Пензе задержали браконьера, торговавшего дикими птицами

16.05.2018|13:04
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Во вторник, 15 мая, в Пензе сотрудники охотуправления и полицейские задержали мужчину, который отлавливал и продавал птиц, не имея разрешения на осуществление такой деятельности.

Объявления о реализации пернатых он размещал в сети Интернет. Мужчина предлагал приобрести чижей, соловьев, щеглов, жаворонков, зеленушек и реплов.

«За изъятие объектов животного мира без специального разрешения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

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Гость|16.05.2018 13:17|

мдааа

Гость|16.05.2018 13:28|

И КОМУ ОН УМУДРИЛСЯ ПРЯМ ТАМ ГДЕ ЛОВИЛ И ПРОДАВАТЬ?

ИЛИ ЕГО ВИРТУАЛЬНО ЗАДЕРЖАЛИ?

Гость|16.05.2018 13:57|

А то что сами охотоведы прямо в заказниках бьют зверей это норма!

Гость|16.05.2018 13:59|

Бабки лаедыши рвут, этот птичек маленьких, охотоведы зверей. Не люди, а хищники какие то страну населяют.

Гость|16.05.2018 15:11|

В зоомаганинах волнистых и амадин никто не покупает вот и убирают конкурентов. Хороших любителей дикой певчей птицы осталось меньше десятка. Старики поумирали,а молодым недаёт евроремонт.

Гость|16.05.2018 15:51|

Молодым это развлечение вовсе не нужно, сейчас другие есть вещи, более интересные. Волнистые попугайчики и прочее, которые в щоомагазине, это птицы, рождённые в неволе. Всеиравео что домашние куры. А дикие не предназначены для содержания их профанами. Купят птичку ребёнку, она через неделю погибнет - вот весь итог. Поэтому нечего их ловить, наслаждайтесь их пением в природе.

Имя: Гость
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