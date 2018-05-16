16.05.2018 | 13:04

Во вторник, 15 мая, в Пензе сотрудники охотуправления и полицейские задержали мужчину, который отлавливал и продавал птиц, не имея разрешения на осуществление такой деятельности.

Объявления о реализации пернатых он размещал в сети Интернет. Мужчина предлагал приобрести чижей, соловьев, щеглов, жаворонков, зеленушек и реплов.

«За изъятие объектов животного мира без специального разрешения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.