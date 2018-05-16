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Общество | В Пензе следственный комитет проверит факт травмирования ребенка на качелях

16.05.2018|15:03
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За десять лет, которые Анатолий Беляев возглавляет ТСЖК «Дружба», подобное ЧП на детской площадке случается впервые. Девятилетней мальчик сломал на правой руке палец, якобы сунув его в какое-то отверстие конструкции.

«Никаких зазоров нигде нет, детские качели, фабричные, из Санкт-Петербурга. Здесь предусмотрено, чтобы никаких травм не было», - отметил Анатолий Беляев.

Возможно, это случилось, когда сиденье поднялось максимально от земли и руку зажало между перекладиной и железной боковиной.

А вот Надежду Храмцову больше волнует человеческое равнодушие.

«Мальчик бегал 40 минут, орал. Никто не подошел. Люди ходят туда-сюда, а ребенок орал, за ним ребятишки бегали, я из окна смотрела. Он кричал: «Отойдите от меня!» Я вышла, ребятишки кричали, что у него кровь капает с ручки», - рассказала очевидица.

Один из мальчиков позвонил своей маме и позвал ее на помощь.

«Он уже сидел на скамеечке, а до этого он бегал, и они не могли его успокоить. Ребенок был в шоковом состоянии от того, что у него кровь хлещет. Пальцы у него не оторвало, просто у него был открытый перелом. Да, действительно, одна фаланга - на две части», - пояснила местная жительница Эльвира Сейфетдинова.

Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства, при которых девятилетний мальчик получил телесные повреждения во дворе на улице Антонова. По имеющимся сведениям, ему в тот же день была проведена операция и он чувствует себя нормально.

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Гость|16.05.2018 18:59|

А мальчик сам не может сказать куда он палец запихал?

Имя: Гость
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