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Общество | «Город развлечений» отметил третий день рождения на фонтанной площади

16.05.2018|16:33
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Отмечать день рождения СРК «Город развлечений» стало для жителей и гостей Спутника доброй традицией. В 2018-м ему исполнилось три года.

«Появление такого значимого проекта в Спутнике очень важно. Сегодня мы подводим итоги и ставим новые цели. Двигаемся только вперед!» - подчеркнула менеджер по продажам СРК «Город развлечений» Алина Силаева.

Главными героями праздничного концерта стали те, кто посещает «Город развлечений». Гостей ждали показательные выступления детского клуба «Я сам», фитнес-центра, академии Fight Nights, конного клуба. Для них устроили презентацию скалодрома, клуба пейнтбола и лазертага. На сцену выходили певцы и танцоры, спортсмены и музыканты, детские и взрослые коллективы.

Вечерний блок концерта стал особенно ярким. Зрителей ждали номера пол-дэнса, световое представление и зажигательное шоу барабанщиков. На протяжении всего праздника генеральный директор спортивно-развлекательного комплекса Анастасия Ибрагимова и ее заместитель Павел Ходаковский лично проводили розыгрыш призов от «Города развлечений» и других спонсоров мероприятия.

О размахе события говорит количество его участников. В праздничный день на набережную Спутника пришло около десяти тысяч человек.

«Мы готовились к этому дню почти три месяца, очень старались. Было сложно, но я считаю, что мы справились, праздник удался. Мы рады, что можем приобщать жителей Спутника к спорту и здоровому образу жизни. Я всех приглашаю в наш «Город развлечений». Мы поможем вам добиться успехов. Приходите!» - заключила Анастасия Ибрагимова.

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