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Общество | В пензенском аэропорту нарушались требования пожарной безопасности

15.05.2018|10:18
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Сотрудники Пензенской транспортной прокуратуры и специалисты ГУ МЧС РФ по области выявили нарушения требований пожарной безопасности на объектах транспорта и в учебных заведениях с массовым пребыванием людей.

Так, правила не соблюдались в помещениях аэропорта, вокзала станции Пенза-IV, Дворца культуры железнодорожников имени Дзержинского, Пензенского центра организации воздушного движения, а также филиала Самарского государственного университета путей сообщения.

Среди нарушений было неправильное расположение эвакуационных выходов, использование для отделки стен материалов с высокой пожароопасностью, отсутствие противопожарных перегородок, световых табло, схем противопожарного водоснабжения, хранение горючих материалов в не предназначенных для этого местах.

«Руководству предприятий транспортным прокурором внесены представления. Виновные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных организациях, привлечены к административной ответственности с наложением штрафов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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Гость|15.05.2018 11:13|

Пожарный щит у входа в аэропорт повесить и всё нормально. Ящик с песком.

Гость|15.05.2018 11:40|

Гость писал(a):

Ящик с песком.
На каждый самолёт....

Имя: Гость
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