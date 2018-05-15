15.05.2018 | 10:18

Сотрудники Пензенской транспортной прокуратуры и специалисты ГУ МЧС РФ по области выявили нарушения требований пожарной безопасности на объектах транспорта и в учебных заведениях с массовым пребыванием людей.

Так, правила не соблюдались в помещениях аэропорта, вокзала станции Пенза-IV, Дворца культуры железнодорожников имени Дзержинского, Пензенского центра организации воздушного движения, а также филиала Самарского государственного университета путей сообщения.

Среди нарушений было неправильное расположение эвакуационных выходов, использование для отделки стен материалов с высокой пожароопасностью, отсутствие противопожарных перегородок, световых табло, схем противопожарного водоснабжения, хранение горючих материалов в не предназначенных для этого местах.

«Руководству предприятий транспортным прокурором внесены представления. Виновные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных организациях, привлечены к административной ответственности с наложением штрафов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.