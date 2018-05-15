15.05.2018 | 16:14

В Пензе для старших по домам организуют обучающие семинары, посвященные вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Специалисты госжилстройтехинспекции, управления ЖКХ и регионального фонда капитального ремонта расскажут о принципах действия программы по благоустройству «Городская среда» и способах вступить в нее, а также объяснят, как наладить взаимодействие с управляющими компаниями и претендовать на грантовую поддержку. Помимо этого, участники семинаров узнают, как выполняются наказы избирателей депутатам», - пояснил корреспонденту ИА «ПензаИнформ» начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Записаться на обучение можно, обратившись в Управление ЖКХ г. Пензы по адресу: ул. Некрасова, 34, кабинет 11, или позвонив по телефону 48-01-18.