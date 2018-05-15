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Общество | В Пензе на Олимпийской аллее высадили 40 молодых дубов

15.05.2018|15:17
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У старых «дубов-колдунов» на Олимпийской аллее появились молодые родственники. В парке имени В. Г. Белинского прошла акция по высадке деревьев твердой породы. В заранее приготовленные ямки пустили корни юные растения.

«Перегной засыпаем, ставим деревце, присыпаем перегноем, потом обычной землей, поливаем с «Корневином», - рассказала сотрудник парка Надежда Горячева.

Два года назад лесопарковую зону вдоль Олимпийской аллеи благоустроили, вырубив больные и ненужные деревья. Настало время обновления зеленого фонда, его пополнили 40 пятилетних дубов. Любой желающий мог внести свой вклад в это благое дело.

Антон Петрушков и Анастасия Смирнова собираются создать семью. Молодые люди придерживаются народной мудрости.

«Посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Мы начали с дерева», - поделился Антон.

Дуб живет долго. Лесной массив на Западной Поляне помнит времена, когда в эти места впервые ступила нога человека.

«Самым большим (где-то 1,2 м в диаметре), возможно, по 350 лет. Тем, которые поменьше, около метра в диаметре, лет по 200. Эти деревья - Шипин-бор, который был строительным материалом для крепости Пенза 355 лет назад», - отметила директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Возле каждого дуба установили табличку с фамилией посадившего его пензенца. Деревья в парке стали персональными.

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Гость|15.05.2018 20:29|

У старых «дубов-колдунов» в гор думе появились молодые родственникипохвально!!!!

Гость|15.05.2018 20:35|

Очередное учебное десантирование росгвардейцев??

Мотовилов (гость)|15.05.2018 20:49|

1. Эот парк, в том числе посадки дубов и лип на месте пустоши создан по решению губернатора и проекту садовода Макзига в 19-м веке. Но Савельева "не знает". Так приказали.

2. Саженцы на дубы не похожи. Корень у такого дубка должне быть длиной около метра.

Или его обрубили и посаженное деревце не выживет. Пожелаем успеха, тем не менее.

3. Настоящий парк такого рода включает в себя кустарниковые породы (орешник и др) и лесные цветы. Но их что-то не видно.

4. Также не замечается поблизости необходимого по санитарным нормам общественного туалета.

Гость|15.05.2018 21:42|

Открыл великий ГУГЛ! Лес там был оказывается а Макзиг это ландшафтный дизайнер по современному а не садовод! И кто прав не понятно.

Гость|15.05.2018 21:56|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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