15.05.2018 | 15:17

У старых «дубов-колдунов» на Олимпийской аллее появились молодые родственники. В парке имени В. Г. Белинского прошла акция по высадке деревьев твердой породы. В заранее приготовленные ямки пустили корни юные растения.

«Перегной засыпаем, ставим деревце, присыпаем перегноем, потом обычной землей, поливаем с «Корневином», - рассказала сотрудник парка Надежда Горячева.

Два года назад лесопарковую зону вдоль Олимпийской аллеи благоустроили, вырубив больные и ненужные деревья. Настало время обновления зеленого фонда, его пополнили 40 пятилетних дубов. Любой желающий мог внести свой вклад в это благое дело.

Антон Петрушков и Анастасия Смирнова собираются создать семью. Молодые люди придерживаются народной мудрости.

«Посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Мы начали с дерева», - поделился Антон.

Дуб живет долго. Лесной массив на Западной Поляне помнит времена, когда в эти места впервые ступила нога человека.

«Самым большим (где-то 1,2 м в диаметре), возможно, по 350 лет. Тем, которые поменьше, около метра в диаметре, лет по 200. Эти деревья - Шипин-бор, который был строительным материалом для крепости Пенза 355 лет назад», - отметила директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Возле каждого дуба установили табличку с фамилией посадившего его пензенца. Деревья в парке стали персональными.