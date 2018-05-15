В нижнеломовском храме впервые состоялась Божественная литургия на языке жестов. Ее провел священник Владислав Тараканов в Свято-Успенском женском монастыре.
Вместе с жителями Нижнего Ломова молились члены общины глухих и слабослышащих при храме в честь блаженной Ксении Петербургской при областной больнице в Пензе. Верующим помогал сурдопереводчик.
«Для слышащих прихожан пела певчая храма блаженной Ксении Петербургской Татьяна Симакова», - сообщили в Пензенской епархии.
После литургии для членов общины глухих провели экскурсию по храму в сопровождении сурдопереводчика, после чего была совершена лития на могиле священника Николая Болоховского.
жрецы ищут себе адептов везде.