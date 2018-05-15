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Общество | В Нижнем Ломове впервые провели литургию на языке жестов

15.05.2018|17:08
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В нижнеломовском храме впервые состоялась Божественная литургия на языке жестов. Ее провел священник Владислав Тараканов в Свято-Успенском женском монастыре.

Вместе с жителями Нижнего Ломова молились члены общины глухих и слабослышащих при храме в честь блаженной Ксении Петербургской при областной больнице в Пензе. Верующим помогал сурдопереводчик.

«Для слышащих прихожан пела певчая храма блаженной Ксении Петербургской Татьяна Симакова», - сообщили в Пензенской епархии.

После литургии для членов общины глухих провели экскурсию по храму в сопровождении сурдопереводчика, после чего была совершена лития на могиле священника Николая Болоховского.

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Гость|15.05.2018 18:03|

жрецы ищут себе адептов везде.

Гость|15.05.2018 18:28|

почём опиум для народа?

Гость|15.05.2018 19:07|

Для слепых сделали пока только объемный портрет Путина, чтобы можно было ощупать лицо и приобщиться к великому. Церковь пока отстаёт.

Гость|15.05.2018 19:15|

Нигде деньгу не упустят. Жестами охмурят и книжёнку впарят "целебную" втридорога.

Гость|15.05.2018 22:07|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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