15.05.2018 | 17:08

В нижнеломовском храме впервые состоялась Божественная литургия на языке жестов. Ее провел священник Владислав Тараканов в Свято-Успенском женском монастыре.

Вместе с жителями Нижнего Ломова молились члены общины глухих и слабослышащих при храме в честь блаженной Ксении Петербургской при областной больнице в Пензе. Верующим помогал сурдопереводчик.

«Для слышащих прихожан пела певчая храма блаженной Ксении Петербургской Татьяна Симакова», - сообщили в Пензенской епархии.

После литургии для членов общины глухих провели экскурсию по храму в сопровождении сурдопереводчика, после чего была совершена лития на могиле священника Николая Болоховского.