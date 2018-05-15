15.05.2018 | 11:59

Для всех гостей фестиваля Jazz May Penza 2018 его официальный телеком-партнер «МегаФон» совместно с организаторами проводит конкурс «Включайся. Слушай джаз».

На кону - суперпризы: смартфон Xiaomi Redmi Note 4 32GB, мощный переносной зарядник или 10 билетов на вечерний концерт фестиваля.

Чтобы побороться за них, надо сделать фото или небольшое видео на тему «Как ты слушаешь джаз» или «Джаз начинается с тебя» и выложить его с хештегами #включайсяслушайджаз, #мегафонпенза в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы лучшего фото и лучшего видео по итогам голосования специального жюри получат мощный зарядник и смартфон Xiaomi Redmi Note 4 32GB соответственно.

А 10 самых быстрых участников, первыми выложивших тематические посты с хештегами #включайсяслушайджаз и #мегафонпенза в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте», получат билеты на вечерний концерт 20 мая.

С полным описанием правил можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» «Jazz May Penza/Джаз Май Пенза 2018» и на сайте «МегаФона».

Конкурс проводится в период с 12:00 по московскому времени 14 мая по 12:00 по московскому времени 19 мая 2018 года.

Его результаты и имена победителей будут опубликованы 20 мая 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» в виде новости с хештегами #включайсяслушайджаз и #мегафонпенза в группе «Jazz May Penza/Джаз Май Пенза 2018».