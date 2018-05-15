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Общество | 54 200 пензенских школьников получат бесплатные дневники

15.05.2018|09:23
Печать

Осенью 2018 года учащиеся 2-5-х классов вновь получат «Дневники школьника Пензенской области». К 1 сентября в учебные заведения региона поступят 54 200 экземпляров.

На приобретение «Дневника школьника Пензенской области» автора Д. Д. Скорых из бюджета потратят 7,58 млн рублей.

«В настоящее время ведутся работы по оказанию полиграфических услуг по предпечатной подготовке, изготовлению и поставке издания. Дневник будет переработан с учетом замечаний 2017 года», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Учащиеся получат «Дневник школьника Пензенской области» бесплатно.

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Гость|15.05.2018 09:32|

Какой роскошный подарок, "аттракцион невиданной щедрости" одним словом.

Гость|15.05.2018 09:51|

Только почему-то расписание там на 5 уроков в день, а в 5 классе три раза в неделю 6 уроков... куды записывать домашку?

Гость|15.05.2018 09:55|

140р дневник. много это или мало?

а что с электронным дневником?

Гость|15.05.2018 10:11|

Гость писал(a):

15.05.2018 09:55|

140р дневник. много это или мало?

а что с электронным дневником?

Его тоже пилили.

Гость|15.05.2018 10:14|

Да кому они нужны??? Зачем этот твердый переплет - и так рюкзак поднять даже взрослому невозможно??? Зачем он перегружен цветными картинками - уроки негде писать!

Гость|15.05.2018 10:48|

Гость писал(a):

Да кому они нужны??? Зачем этот твердый переплет - и так рюкзак поднять даже взрослому невозможно??? Зачем он перегружен цветными картинками - уроки негде писать!
Это нужно пильщикам бюджетных средств.

Гость|15.05.2018 11:20|

Скорых сколько заработал и кто его подпыр!?

Имя: Гость
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