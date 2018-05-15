15.05.2018 | 09:23

Осенью 2018 года учащиеся 2-5-х классов вновь получат «Дневники школьника Пензенской области». К 1 сентября в учебные заведения региона поступят 54 200 экземпляров.

На приобретение «Дневника школьника Пензенской области» автора Д. Д. Скорых из бюджета потратят 7,58 млн рублей.

«В настоящее время ведутся работы по оказанию полиграфических услуг по предпечатной подготовке, изготовлению и поставке издания. Дневник будет переработан с учетом замечаний 2017 года», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Учащиеся получат «Дневник школьника Пензенской области» бесплатно.