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Общество | В Заречном состоялся традиционный праздник «День лося»

14.05.2018|14:07
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В субботу, 12 мая, в Заречном по традиции отметили День лося. Праздник в честь неофициального символа города состоялся в зоне отдыха «Лесная».

Гости мероприятия смогли покататься на лошадях, посетить выставку-продажу сувениров и посмотреть концерт юных артистов.

Для детей была организована познавательно-развлекательная программа: школьные команды участвовали в тематической квест-игре, включавшей несколько станций.

Так, на станции «Библиомобиль» ребята должны были из предложенных букв собрать названия загаданных им растений, животных и явлений природы.

«Здесь же юным горожанам раздавали брошюры и памятки с правилами безопасного поведения при встрече с лосями и с любопытными фактами об этих представителях животного мира», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

На станции «Экоугадайка» школьникам нужно было ответить, какие ошибки совершили герои рассказанной им истории во время отдыха в лесу.

На творческой станции «Рожки-ладошки» дети мастерили головные уборы с цветными отпечатками рук, похожими на лосиные рога, и раскрашивали фигурки из соленого теста.

Также школьники пели в караоке, выступали на танцевальных площадках и участвовали в спортивных состязаниях.

«По итогам квест-игры каждая команда была награждена дипломом, игрушечным лосенком и пряниками в форме лосей», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

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Гость|14.05.2018 14:21|

Ни одного "лося" на фото, одни дети.

Гость|14.05.2018 14:49|

Светлый праздник. Изюминка сурского края, можно сказать.

Гость|14.05.2018 14:54|

Так и не понятно. На этом мероприятии пробивают они друг другу лося или нет?

Имя: Гость
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