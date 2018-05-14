В субботу, 12 мая, в Заречном по традиции отметили День лося. Праздник в честь неофициального символа города состоялся в зоне отдыха «Лесная».
Гости мероприятия смогли покататься на лошадях, посетить выставку-продажу сувениров и посмотреть концерт юных артистов.
Для детей была организована познавательно-развлекательная программа: школьные команды участвовали в тематической квест-игре, включавшей несколько станций.
Так, на станции «Библиомобиль» ребята должны были из предложенных букв собрать названия загаданных им растений, животных и явлений природы.
«Здесь же юным горожанам раздавали брошюры и памятки с правилами безопасного поведения при встрече с лосями и с любопытными фактами об этих представителях животного мира», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.
На станции «Экоугадайка» школьникам нужно было ответить, какие ошибки совершили герои рассказанной им истории во время отдыха в лесу.
На творческой станции «Рожки-ладошки» дети мастерили головные уборы с цветными отпечатками рук, похожими на лосиные рога, и раскрашивали фигурки из соленого теста.
Также школьники пели в караоке, выступали на танцевальных площадках и участвовали в спортивных состязаниях.
«По итогам квест-игры каждая команда была награждена дипломом, игрушечным лосенком и пряниками в форме лосей», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.
Ни одного "лося" на фото, одни дети.