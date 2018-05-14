14.05.2018 | 12:32

В субботу, 19 мая, в Пензе пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию. «Российский азимут - 2018» состоится на Олимпийской аллее.

«Соревнования по ориентированию бегом будут проходить в дисциплине «по выбору». Участники преодолевают от 5 до 15 контрольных пунктов в зависимости от возрастной группы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Зарегистрироваться в качестве участника состязаний можно будет около стелы «Олимпийские кольца» с 9:00 до 10:30, церемония открытия назначена на 10:45, старт соревнований – на 11:00.