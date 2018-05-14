14.05.2018 | 11:55

Сотрудники УМВД России по Пензе и члены общественного совета при управлении организовали для трудных подростков поход в кинотеатр. К участию в мероприятии в рамках профилактической акции «Твой выбор» привлекли детей, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Подростки посмотрели легендарный фильм «Офицеры», снятый в 1971 году. Показ картины был организован в рамках специального киносеанса.

«После окончания сеанса полицейские и общественники обсудили с юными друзьями подвиги, которые совершали в годы Великой Отечественной войны люди всего на несколько лет старше нынешних школьников», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.