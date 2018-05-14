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Общество | В Пензе полицейские сводили трудных подростков в кино

14.05.2018|11:55
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Сотрудники УМВД России по Пензе и члены общественного совета при управлении организовали для трудных подростков поход в кинотеатр. К участию в мероприятии в рамках профилактической акции «Твой выбор» привлекли детей, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Подростки посмотрели легендарный фильм «Офицеры», снятый в 1971 году. Показ картины был организован в рамках специального киносеанса.

«После окончания сеанса полицейские и общественники обсудили с юными друзьями подвиги, которые совершали в годы Великой Отечественной войны люди всего на несколько лет старше нынешних школьников», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|14.05.2018 12:27|

На фильм республика ШКИД нужно было водить.

Гость|14.05.2018 13:04|

А наша примадонна от пресс-службы УВД Евдокимова О. тоже была в кино. Новый начальник приехал и пресс-служба зашевилилась

Гость|14.05.2018 13:38|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники УМВД России по Пензе и члены общественного совета при управлении организовали для трудных подростков поход в кинотеатр.
Со списком награждённых, премированных за проведение операции где можно ознакомиться?

Гость|14.05.2018 15:01|

Их еще в кино водят... Пусть на улице работают, на благо города, дома ветхие разбирают. Они отброс общества и это их выбор

Гость|14.05.2018 15:33|

Пусть меня тоже полицейские сводят в кино. Я девушка на выданьи, симпатичная.

Гость|14.05.2018 15:38|

Не пержывай сводют ищо!

Имя: Гость
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