Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 мая 2018|23:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.94  |  $  61.77

Общество | В Пензе депутаты гордумы озаботились судьбой Олимпийского парка

14.05.2018|15:39
Печать

В понедельник, 14 мая, на заседании комиссии в городской думе обсудили судьбу Олимпийского парка, который был создан в Пензе в 1958 году.

Депутаты поинтересовались у начальника управления культуры Веры Фейгиной, что появится в парке взамен демонтируемой детской площадки, которая простояла 10 лет.

«Раньше там были качели-карусели, всевозможные аттракционы. Сейчас сама территория парка угрюмая, весело не смотрится. Раньше туда приезжали из Арбекова, отовсюду. Танцплощадка была, тир, мороженое», - вспомнил народный избранник Михаил Шленчик.

Вера Фейгина сообщила, что парк сейчас имеет статус казенного учреждения. Его доход в 2014 году составил 3 млн рублей, в 2017-м - 5 млн. Тратится на парк порядка 10 млн.

«В 2005 году я заступила на должность начальника управления культуры. Самая запущенная ситуация была в Олимпийском парке. Учитывая скромность бюджета, каждый год там что-то делаем. Расчищены заросли, заменено асфальтовое покрытие, сделали освещение. Сегодня согласно законам и форме, в которой он работает, планируем вместе с управлением муниципального имущества рассмотреть возможность предоставления территорий для установки аттракционов», - рассказала Вера Фейгина.

Она добавила, что есть два предложения от заинтересованных лиц по установке детских площадок. «Какая-то территория будет бесплатной, а какая-то - в районе 50 рублей. Потому что надо, чтобы она охранялась, чтобы была камера. Учитывая настроение наших граждан, надо, чтобы они не доломали то, что мы установим», - пояснила начальник управления.

«50 рублей - это дорого для Заводского района. Площадка была бесплатная - и будет платная. Люди скажут, специально снесли», - отметил Михаил Шленчик.

Стоимость новой площадки составляет 9 млн, сообщил директор Олимпийского парка Сергей Арбеков. Михаил Шленчик предложил обратиться к предприятиям, расположенным в районе, с просьбой помочь деньгами, а часть выделить из бюджета.

«Ни у кого нет интереса поставить там платную площадку. Мы будем рады, если она будет поставлена за счет бюджета», - заверила Вера Фейгина.

По словам Михаила Шленчика, в Заводском районе сейчас можно снимать фильм «Сталинград-43». «Там будут появляться благоустроенные высотки, и надо парк привести в порядок. Кроме нас это никто не сделает», - предупредил он.

Начальник управления культуры согласилась с тем, что критиковать состояние парка можно. «Но лавочки там все новые, «Каравеллу» эту (демонтируемая детская площадка. - Прим. ред.) мы нашли от безвыходности, связались с фондом Водяновой. Снесли ее не от хорошей жизни, она стала угрожать здоровью. А доломали ее как раз жители района. Мы готовы сесть и разработать пошаговый план действий, предложить варианты», - высказалась Вера Фейгина.

Как пообещал в ответ Михаил Шленчик, депутаты постараются найти средства и хоть что-то поставить в парке уже сейчас.

0
0
0
0
 
Гость|14.05.2018 15:56|

однако озабоченные депутаты в буртасии...

Гость|14.05.2018 15:57|

да там Дмитриевская рулит...та еще жучара

Гость|14.05.2018 15:57|

А храмика от РПЦ случайно не было раньше на месте парка? Место уж больно хорошее,зелень кругом. Благодать одним словом. Часовенку можно впиндюрить небольшую.

Гость|14.05.2018 16:06|

За время правления Фейгиной культурой вся Пенза стала безкультурной: город матерится и ругается как Фейгина, ломает все культурные объекты, как это делает Фейгина.

Гость|14.05.2018 16:09|

А депутатам раскошелиться на детскую площадку слабо?

Гость|14.05.2018 16:13|

"озаботились"? не смешно. Когда журналисты в Пензе явных ляпов делать не будут?

Гость|14.05.2018 16:22|

Фейгина - божья лошадь, не трогайте ее !

Гость|14.05.2018 16:23|

penzainform.ru писал(a):

По словам Михаила Шленчика, в Заводском районе сейчас можно снимать фильм «Сталинград-43».
уже был такой...пусть будет Сталинград - 43-2 !

Гость|14.05.2018 16:25|

Гость писал(a):

Сталинград - 43-2
ахаха, на адрес похоже очень, а Фейгину - в лохмотья !

Гость|14.05.2018 16:35|

Фейгина в Пензенской культуре лидер. Она лучший управленец этой отрасли за многие десятки лет и это объективно, чтобы кто не говорил.

Гость|14.05.2018 16:36|

Гость писал(a):

Фейгина в Пензенской культуре лидер.
тогда почему так много негатива в ее адрес, как думаешь ? значит, не справляется "лидер"

Гость|14.05.2018 16:38|

Не обижайте лошадей!Сядет по зачистке и сразу похудеет.

Гость|14.05.2018 16:39|

Культура сложная отрасль. Она справляется и человек несомненно одаренный и талантливый, как руководитель сильный, позиция гражданская правильная. Вот известны негатив от зависти.

Гость|14.05.2018 16:47|

Может руководитель и сильный, только очень любит жить за счет своих подчиненных. А подарки не то что обажает, а сама требует и назначает: кто, когда и сколько... Особенно на рождение внуков или на планерки, вплоть до названия марки вина

Гость|14.05.2018 16:48|

Гость писал(a):

Особенно на рождение внуков или на планерки, вплоть до названия марки вина
откуда такая инфа ?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 