14.05.2018 | 15:39

В понедельник, 14 мая, на заседании комиссии в городской думе обсудили судьбу Олимпийского парка, который был создан в Пензе в 1958 году.

Депутаты поинтересовались у начальника управления культуры Веры Фейгиной, что появится в парке взамен демонтируемой детской площадки, которая простояла 10 лет.

«Раньше там были качели-карусели, всевозможные аттракционы. Сейчас сама территория парка угрюмая, весело не смотрится. Раньше туда приезжали из Арбекова, отовсюду. Танцплощадка была, тир, мороженое», - вспомнил народный избранник Михаил Шленчик.

Вера Фейгина сообщила, что парк сейчас имеет статус казенного учреждения. Его доход в 2014 году составил 3 млн рублей, в 2017-м - 5 млн. Тратится на парк порядка 10 млн.

«В 2005 году я заступила на должность начальника управления культуры. Самая запущенная ситуация была в Олимпийском парке. Учитывая скромность бюджета, каждый год там что-то делаем. Расчищены заросли, заменено асфальтовое покрытие, сделали освещение. Сегодня согласно законам и форме, в которой он работает, планируем вместе с управлением муниципального имущества рассмотреть возможность предоставления территорий для установки аттракционов», - рассказала Вера Фейгина.

Она добавила, что есть два предложения от заинтересованных лиц по установке детских площадок. «Какая-то территория будет бесплатной, а какая-то - в районе 50 рублей. Потому что надо, чтобы она охранялась, чтобы была камера. Учитывая настроение наших граждан, надо, чтобы они не доломали то, что мы установим», - пояснила начальник управления.

«50 рублей - это дорого для Заводского района. Площадка была бесплатная - и будет платная. Люди скажут, специально снесли», - отметил Михаил Шленчик.

Стоимость новой площадки составляет 9 млн, сообщил директор Олимпийского парка Сергей Арбеков. Михаил Шленчик предложил обратиться к предприятиям, расположенным в районе, с просьбой помочь деньгами, а часть выделить из бюджета.

«Ни у кого нет интереса поставить там платную площадку. Мы будем рады, если она будет поставлена за счет бюджета», - заверила Вера Фейгина.

По словам Михаила Шленчика, в Заводском районе сейчас можно снимать фильм «Сталинград-43». «Там будут появляться благоустроенные высотки, и надо парк привести в порядок. Кроме нас это никто не сделает», - предупредил он.

Начальник управления культуры согласилась с тем, что критиковать состояние парка можно. «Но лавочки там все новые, «Каравеллу» эту (демонтируемая детская площадка. - Прим. ред.) мы нашли от безвыходности, связались с фондом Водяновой. Снесли ее не от хорошей жизни, она стала угрожать здоровью. А доломали ее как раз жители района. Мы готовы сесть и разработать пошаговый план действий, предложить варианты», - высказалась Вера Фейгина.

Как пообещал в ответ Михаил Шленчик, депутаты постараются найти средства и хоть что-то поставить в парке уже сейчас.