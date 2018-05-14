Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 мая 2018|15:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.94  |  $  61.77

Общество | В области активизируют работу по легализации трудовых отношений

14.05.2018|11:25
Печать

В понедельник, 14 мая, губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве поднял тему легализации трудовых отношений в Пензенской области.

«Проблема есть во всех районах. Становится вроде как чуть меньше по статистике, но проблема остается», - подчеркнул он.

По мнению губернатора, если закон позволяет, нужно размещать на сайте регионального минтруда тех предпринимателей, которые брали на работу граждан без оформления трудовых отношений.

«Хватит сидеть в окопах. Люди должны знать, что этого делать нельзя, они нарушают закон», - заявил Иван Белозерцев.

Он поручил изучить этот вопрос до конца недели.

«Не хотим заниматься! Мы к ним сегодня приехали, убедили, они оформили трудовые отношения. Комиссия уехала - они через месяц делают все то же самое...» - отметил глава региона.

Также, по его мнению, можно подготовить предложение по ужесточению законодательства.

«Будем обращаться к депутатам Государственной Думы от Пензенской области», - резюмировал Иван Белозерцев.

Источник — Фото пенза.рф
0
0
0
0
 
Гость|14.05.2018 12:31|

Один хрен пенсию получат москвичи и им подобные. Зарплата у нас нищенская и даже при наличии стажа по баллам ничего не наберёшь. Будем все сдыхать на "нищенку".

Гость|14.05.2018 12:59|

Ого!!!

Гость|14.05.2018 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Проблема есть во всех районах. Становится вроде как чуть меньше по статистике, но проблема остается», - подчеркнул он.
как повышать пенсионный возраст - так по ститистике

вот и налоги и белые зарплаты и отчисления тоже получайте - по статистике

Гость|14.05.2018 14:01|

а с введением онлайн касс такая волна накроет, проследить они хотят путь товара от производителя к потребителю

-завод то по производству составляющих касс принадлежат кому надо тем более находящемуся в розыске интерпола

не даром на руслика открыто три фирмы с одинаковыми названиями

как беспалов то с ним будут без таких схем товар с алиэкспресса втюхивать по области

Гость|14.05.2018 14:23|

penzainform.ru писал(a):

«Хватит сидеть в окопах. Люди должны знать, что этого делать нельзя, они нарушают закон», - заявил Иван Белозерцев.
Громкие такие заявления, а на деле. Закон нельзя нарушать!- На деле Оказывается нарушать закон нельзя простым гражданам, а достойным можно. В Туркмении, квартплата за квартиру в 200м составляет 10 долларов, кредит на квартиру 1 процент. Просты граждане полу чают пенсию не выше 20 процентов, а достойным и 70 процентов от прежних доходов. Все эти заявления профанация, когда по этим законам происходит геноцид населения.

Гость|14.05.2018 14:26|

А не хочет он наших депутатов, которые оформляют отношения, но за минимальную зарплату (все остальное в конвертах) заставить еще и зарплату черную обелить?

Гость|14.05.2018 14:48|

Гость писал(a):

В Туркмении, квартплата за квартиру в 200м составляет 10 долларов
Не подскажете какие зарплаты в Туркмении?

Гость|14.05.2018 15:28|

Трясти нужно прежде всего чиновников. На Циолковского 27 тётка без кассы без образования ИП уже лет пять торгует всякими чулками и парфюмом и думаете торговый отдел Октябрьского района про неё не знает и ничего с этого не получает?

Это же даже не цыгане-это стационарная точка. Так что снова пчёлы против мёда.

Иван Александрович посмотрите кто сидит рядом с Вами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 