14.05.2018 | 11:25

В понедельник, 14 мая, губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве поднял тему легализации трудовых отношений в Пензенской области.

«Проблема есть во всех районах. Становится вроде как чуть меньше по статистике, но проблема остается», - подчеркнул он.

По мнению губернатора, если закон позволяет, нужно размещать на сайте регионального минтруда тех предпринимателей, которые брали на работу граждан без оформления трудовых отношений.

«Хватит сидеть в окопах. Люди должны знать, что этого делать нельзя, они нарушают закон», - заявил Иван Белозерцев.

Он поручил изучить этот вопрос до конца недели.

«Не хотим заниматься! Мы к ним сегодня приехали, убедили, они оформили трудовые отношения. Комиссия уехала - они через месяц делают все то же самое...» - отметил глава региона.

Также, по его мнению, можно подготовить предложение по ужесточению законодательства.

«Будем обращаться к депутатам Государственной Думы от Пензенской области», - резюмировал Иван Белозерцев.