В понедельник, 14 мая, губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве поднял тему легализации трудовых отношений в Пензенской области.
«Проблема есть во всех районах. Становится вроде как чуть меньше по статистике, но проблема остается», - подчеркнул он.
По мнению губернатора, если закон позволяет, нужно размещать на сайте регионального минтруда тех предпринимателей, которые брали на работу граждан без оформления трудовых отношений.
«Хватит сидеть в окопах. Люди должны знать, что этого делать нельзя, они нарушают закон», - заявил Иван Белозерцев.
Он поручил изучить этот вопрос до конца недели.
«Не хотим заниматься! Мы к ним сегодня приехали, убедили, они оформили трудовые отношения. Комиссия уехала - они через месяц делают все то же самое...» - отметил глава региона.
Также, по его мнению, можно подготовить предложение по ужесточению законодательства.
«Будем обращаться к депутатам Государственной Думы от Пензенской области», - резюмировал Иван Белозерцев.
Один хрен пенсию получат москвичи и им подобные. Зарплата у нас нищенская и даже при наличии стажа по баллам ничего не наберёшь. Будем все сдыхать на "нищенку".