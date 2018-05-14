14.05.2018 | 08:57

В преддверии детской оздоровительной кампании санаторий «Нива», расположенный в 25 километрах от Пензы, приглашает ребят в возрасте от 7 до 15 лет на летний период.

В учреждении круглогодичного действия имеется спальный корпус, клуб, спортзал и столовая. Все они объединены в многофункциональный комплекс, обеспечивая удобство, комфорт и безопасность детей.

Помимо этого, в санатории есть культурный центр, водолечебный комплекс, стадион, оборудованные медицинские кабинеты, позволяющие реализовывать в течение года 15 профильных смен.

Вся территория засажена деревьями, декоративными кустарниками и цветами, оформлены альпийские горки, сюжетные поляны, цветники, фонтан, детские площадки, беседки, скамейки, столы и даже мини-зоопарк.

Проводить спортивно-развлекательные игры можно на баскетбольных, волейбольных и бадминтонных площадках, той же цели служат столы для настольного тенниса. Имеется также спортзал с тренажерами, зал для занятий фитнесом и аэробикой, бассейн и сауна.

Дети размещаются в трехэтажном кирпичном корпусе в двух-, трех- или четырехместных номерах. Спальный корпус соединен теплыми переходами с холлами для совместного отдыха, столовой, актовым залом, клубом.

Умывальные комнаты, душевые, туалеты находятся либо в номерах, либо на этажах. Имеются помещения для стирки белья детьми. Комнаты оснащены кроватями, тумбочками, шкафами для одежды, в них есть столы и стулья, зеркала.

В санатории организованно пятиразовое питание как по общевозрастной стандартной диете, так и по щадящей. Питание специально сбалансировано по калорийности, энергетической ценности и вкусовым качествам.

Эффективность лечения в санатории составляет более 97%. Использование различных медицинских аппаратов позволило определять порог электрической чувствительности и чрезкожной импульсной электростимуляции элементов зрительного анализатора, проводить профилактику и лечение близорукости, хронического зрительного утомления, спазма аккомодации, компьютерного зрительного синдрома, корректировать инволюционные процессы зрительной системы, восстанавливать остроту зрения, проводить проверку зрения и исследований, дающих возможность осмотреть глазное дно, магнитотерапию и светостимуляцию.

Наиболее традиционными формами организации досуга является спортивно-массовая работа (игры, фестивали, спортивные праздники), библиотечная работа, вечера отдыха, показы кинофильмов.

Санаторий «Нива» расположен в деревне Пановке Пензенского района. Стоимость детской санаторно-курортной путевки на 21 календарный день составляет 22 300 рублей. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: (8412) 52-40-04, 52-42-77, 52-45-35, 52-15-60. Дополнительная информация представлена на сайте zdraw-penza.ru/hotels/niva/.