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Общество | Растущий в «Тарханах» вяз претендует на звание российского дерева года

14.05.2018|09:30
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Гладкий вяз, более века растущий в музее-заповеднике «Тарханы», прошел в финал национального конкурса «Российское дерево года». 25-метровому дереву 107 лет.

На почетное звание также претендуют дубы, сосны и лириодендрон из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской областей, Ростовской и Краснодарского края.

«Победитель российского этапа примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года», - сообщается на сайте «Тархан».

Оставить свой голос можно на сайте rosdrevo.ru. Голосование продлится до 1 октября, а победителя объявят 10 октября.

По состоянию на 9:16 в понедельник, 14 мая, дерево из Пензенской области занимало второе место с результатом 49 голосов. Лидирует черешчатый дуб из музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе Московской области.

В 2017 году деревом года в России признали 188-летний дуб из поселка Дубовое Белгородской области. На европейском этапе он занял третье место, уступив древним вязам Кабеза Буэй из Испании и свистящему пробковому дубу из Португалии, который и стал победителем.

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Гость|14.05.2018 09:55|

нет на него дровосека года !

Гость|14.05.2018 15:42|

Отдать территорию попам, они махом спилят.

Имя: Гость
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