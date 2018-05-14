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Общество | Предприятиям Заводского района предложат помочь Олимпийскому парку

14.05.2018|17:46
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На комиссии Пензенской городской думы обсудили перспективы развития Олимпийского парка в Заводском районе. Поводом для этого стало то, что в конце марта там демонтировали игровой комплекс «Каравелла».

«Смысл в этот парк приходить? Чем здесь детям заниматься? Они всегда просятся на площадку, летом вообще здесь мимо площадки не пройдешь. Такой большой район, нам нужна площадка», - отмечала тогда жительница Пензы Евгения.

«Сделать аттракцион в таком облике, в каком он был раньше, в районе девяти миллионов будет стоить», - отметил директор парка Сергей Арбеков.

Но таких денег на установку новой игровой площадки у казенного предприятия нет, не предусмотрены они и в бюджете города.

Комплекс, подаренный Пензе известной моделью Натальей Водяновой, отработал на благо детворы десять лет. Его дальнейшая эксплуатация грозила опасностью. Сейчас никаких развлечений, кроме роллердрома, в парке нет. По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, над этим вопросом работают.

«Наверное, какая-то территория будет бесплатной, а какая-то территория будет в районе 50 рублей, потому что надо, чтобы она охранялась, была установлена камера», - рассказала она.

«Бесплатная площадка там должна быть. У нас в Заводском районе живут люди небогатые», - подчеркнул председатель постоянной комиссии Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

По мнению депутатов, оказать помощь в создании детского городка в Олимпийском парке могли бы и предприятия Заводского района.

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Гость|14.05.2018 18:53|

В Улан-Удэ полиция 14 мая разогнала несанкционированный митинг против вырубки леса китайской компанией в Закаменском районе. Между тем еще 11 мая жители района совместно с членами правительства Бурятии приняли решение не сдавать леса в аренду.

Гость|14.05.2018 19:01|

А разве в заводском районе ещё остались предприятия?

Гость|14.05.2018 19:14|

Ага ЗиФ и Часовой попросите они помогут, а если чо у хозяина домишка по ул Лазо 4а думаю не откажут.

Гость|14.05.2018 19:17|

[quote"]Но таких денег на установку новой игровой площадки у казенного предприятия нет, не предусмотрены они и в бюджете города.

Комплекс, подаренный Пензе известной моделью Натальей Водяновой, отработал на благо детворы десять лет. Его дальнейшая эксплуатация грозила опасностью. Сейчас никаких развлечений, кроме роллердрома, в парке нет. По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, над этим вопросом работают.Есть дельное предложение: Надо просто уволить Фейгину, а на сэкономленные на её содержание ок 900 т.р. в год построить новую детскую площадку.

[quote"]«Наверное, какая-то территория будет бесплатной, а какая-то территория будет в районе 50 рублей, потому что надо, чтобы она охранялась, была установлена камера», - рассказала она.Если там будут играть дети местных чиновников, то с них и по 500 р/час не грех взять.

Гость|14.05.2018 19:20|

Ресторанный комплекс "Короли" попросите.

Гость|14.05.2018 19:35|

50 рублей???? Не смешите,таких цен в позапрошлом году уже не было.А уж если порядок наведёте, три шкуры с населения сдерёте....

Гость|14.05.2018 19:39|

Дети нищих родителей будут с завистью смотреть на играющих пузатиков,а подрастут в ненависти и пойдут "добывать" у сытых себе на развлечение.

Гость|14.05.2018 19:49|

Напишите снова Наталье Водяновой.она устанавливала до этого Каравеллу,которую просто не сохранили от вандалов не закрывав вход ночью туда для пьяных компаний.штраф администрации парка .забор разрушен - ходят ежедневно закладочники в парке раскрладывают свой товар...всем пофигу.в прошлом году паровозик детский хотя бы с детскими песнями катался,а в этом уже шансон играет на детском паровозике.."Натали..утоли мои печали Натали".....

Гость|14.05.2018 19:51|

Депутаты пусть скинуться они же миллионеры! Поставят комплекс для детей. И Путину приятно будет

Гость|14.05.2018 20:05|

Гость писал(a):

Дети нищих родителей будут с завистью смотреть на играющих пузатиков,а подрастут в ненависти и пойдут "добывать" у сытых себе на развлечение.
Так и есть. Элитные детские площадки, элитные детсады, элитные гимназии, престижные (не пензенские) вузы, приличные должности.

Надо сразу давать понять детям малообеспеченного быдла кто и что они, Тут Фейгина совершенно права. Начать можно и с полтинника на детской площадке. Чем раньше тем лучше.

Гость|14.05.2018 20:08|

И вообще, детские площадки в парках для отдыха детей это не модно, в тренде постройка качественных ритуальных залов для прощания с усопшими. В приличных местах конечно.

Гость|14.05.2018 20:16|

Гость писал(a):

Ага ЗиФ и Часовой попросите они помогут, а если чо у хозяина домишка по ул Лазо 4а думаю не откажут.
+ плюсую)

Гость|14.05.2018 20:22|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Гость писал(a):

Часовой попросите
А что?Он на печеньках и лошадках не плохо поднимает.Десять лямов для него ни о чём.

Гость|14.05.2018 20:25|

Но таких денег на установку новой игровой площадки у казенного предприятия нет, не предусмотрены они и в бюджете города.
Нищий затхлый губернский городишко.

По мнению депутатов, оказать помощь в создании детского городка в Олимпийском парке могли бы и предприятия Заводского района.
А по мнению предприятий Заводского района (на ум приходит от силы четыре и у тех концы с концами еле сходятся), это могли бы сделать сами депутаты Пензенского заксобра. Ну или пусть с застройщиками, которые там высотки втыкают, вместе скинутся.

Гость|14.05.2018 20:47|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЭТО ОДИН ИЛИ ОДНА ИЗ ПРИСТРОЕННЫХ К БЮДЖЕТНОЙ КОРМУШКЕ СОТРУДНИК ИЛИ СОТРУДНИЦА ПЕНЗАКОНЦЕРТА.ТРУТЕНЬ ПОДПЕВАЮЩИЙ.

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Имя: Гость
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