14.05.2018 | 17:46

На комиссии Пензенской городской думы обсудили перспективы развития Олимпийского парка в Заводском районе. Поводом для этого стало то, что в конце марта там демонтировали игровой комплекс «Каравелла».

«Смысл в этот парк приходить? Чем здесь детям заниматься? Они всегда просятся на площадку, летом вообще здесь мимо площадки не пройдешь. Такой большой район, нам нужна площадка», - отмечала тогда жительница Пензы Евгения.

«Сделать аттракцион в таком облике, в каком он был раньше, в районе девяти миллионов будет стоить», - отметил директор парка Сергей Арбеков.

Но таких денег на установку новой игровой площадки у казенного предприятия нет, не предусмотрены они и в бюджете города.

Комплекс, подаренный Пензе известной моделью Натальей Водяновой, отработал на благо детворы десять лет. Его дальнейшая эксплуатация грозила опасностью. Сейчас никаких развлечений, кроме роллердрома, в парке нет. По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, над этим вопросом работают.

«Наверное, какая-то территория будет бесплатной, а какая-то территория будет в районе 50 рублей, потому что надо, чтобы она охранялась, была установлена камера», - рассказала она.

«Бесплатная площадка там должна быть. У нас в Заводском районе живут люди небогатые», - подчеркнул председатель постоянной комиссии Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

По мнению депутатов, оказать помощь в создании детского городка в Олимпийском парке могли бы и предприятия Заводского района.