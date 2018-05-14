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Общество | Пензенцы смогут провезти велосипед в пригородном поезде бесплатно

14.05.2018|13:24
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С 1 июня по 31 октября 2018 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании можно будет бесплатно провезти велосипед, при этом разбирать двухколесное транспортное средство не потребуется.

Акция «Купи билет, провези велосипед бесплатно» будет действовать ежедневно для пассажиров всех пригородных поездов, имеющих при себе разовый проездной или абонементный билет.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-347-246-31-63 или на сайте компании www.bppc.ru.

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Гость|14.05.2018 13:56|

penzainform.ru писал(a):

Акция «Купи билет, провези велосипед бесплатно»
эта акция будет носить обязательный характер? или можно и без велосипеда на пригородном поезде проехать?

Гость|14.05.2018 15:10|

А где тогда брать велосипед, чтобы его провезти?

Имя: Гость
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