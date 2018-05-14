14.05.2018 | 13:24

С 1 июня по 31 октября 2018 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании можно будет бесплатно провезти велосипед, при этом разбирать двухколесное транспортное средство не потребуется.

Акция «Купи билет, провези велосипед бесплатно» будет действовать ежедневно для пассажиров всех пригородных поездов, имеющих при себе разовый проездной или абонементный билет.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-347-246-31-63 или на сайте компании www.bppc.ru.