14.05.2018 | 15:10

Скрывшийся в глубоком овраге старого леса живописный уголок Пензы наполнился людьми. Все они, простые жители города, вышли на масштабную и даже историческую акцию.

Святой родник недалеко от артиллерийского института, с его разнообразной инфраструктурой, давно пришел в упадок. Развалилась и уникальная железобетонная чаша для ритуальных омовений.

«В ней купались солдаты, ее использовали на Крещение. И сейчас мы, православные, хотим все это восстановить», - рассказала активистка Наталья Архипова.

Мужчины положили огромное дубовое бревно в основание нового моста к роднику, через некоторое время он был достроен. Мусор убрали, амфитеатр привели в порядок. Источник святой воды начали реконструировать, навели относительную чистоту на Солдатском озере. Сделать все за один день не удалось.

«Будет ремонт купели, пока мы сделали демонтаж. Зальем заново бетоном, поставим опалубку, также отремонтируем поручни и поставим скамейки. Возможно, сделаем лестницу к артучилищу», - поделился планами организатор акции Артем Данин.

Некоторые горожане пришли в овраг просто поддержать волонтеров, причем со своими необычными домашними питомцами.

«Мы сегодня купили утенка, его нельзя было оставить дома. А не прийти на пикник я не могла. Мы сейчас устраиваем родник, но помимо этого у нас есть еще и человеческие, социальные отношения. Я не смогла это пропустить», - отметила пензячка Екатерина Дубровина.

Работа и пикник в овраге затянулись до позднего вечера.