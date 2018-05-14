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Общество | На восстановление лагеря «Орленок» потребуется примерно 400 млн рублей

14.05.2018|14:41
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В понедельник, 14 мая, начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал депутатам гордумы о судьбе муниципального лагеря «Орленок».

По его словам, проектная документация на лагерь вернулась с экспертизы с замечаниями и сейчас проектанты и управление капитального строительства занимаются ее исправлением.

«Надеюсь, в этом году будет готов проект. Дальше все зависит от финансирования строительства», - отметил Юрий Голодяев.

Он уточнил, что необходимую сумму пока никто не называет, но примерно это будет около 400 млн рублей.

«Это большая сумма, а строить по одному корпусу не получится. Если начинать строительство, нужно вести его интенсивно, чтобы в течение одного-двух лет завершить», - предупредил начальник управления образования.

Он добавил, что его ведомство рассчитывает на федеральную программу, которая разработана, но пока отложена.

«Надеюсь, ее запустят. Поэтому мы и готовим документ, чтобы быть готовыми, как только программу запустят», - пояснил Юрий Голодяев.

Последняя оздоровительная смена здесь прошла летом 2016 года, однако за состоянием лагеря следят: тропинки расчищены, имущество круглосуточно охраняют от посягательств. Еще несколько лет назад говорили, что на «Орленок» потребуется как минимум 140 миллионов рублей.

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Гость|14.05.2018 15:19|

Делайте! Деньги есть у Вас.

Гость|14.05.2018 15:23|

А на разнос-перенос мемориала Стела героям сколько заложили?

Гость|14.05.2018 15:30|

А может новый построить дешевле? А?

Имя: Гость
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