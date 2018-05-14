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Общество | Чиновникам поручили найти применение помещению бывшего кинотеатра

14.05.2018|16:50
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Театра из части здания на Володарского, 68, не получится, хотя в течение длительного времени власти говорили о том, что именно такой проект хотят здесь воплотить. Помещения бывшей «Москвы» собирались передать центру театрального искусства «Дом Мейерхольда». Но на очередном оперативном совещании в правительстве было заявлено, что из этой затеи ничего не выйдет - закон против.

«В СМУПе четко прописано, что театры в помещениях жилых домов запрещено размещать уже с 2012 года», - подчеркнул руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев.

По современным нормам на площадях, которые когда-то занимал кинотеатр «Москва», сейчас можно устроить не более 50 мест для зрителей. Дому Мейерхольда необходимо 100.

Многие горожане считают, что помещения в самом центре города не должны простаивать без дела.

«По-любому какой-то культурный центр. Только не кафе, не бары, не рестораны, чтобы не было шумно», - отметила жительница дома № 70 на улице Володарского Галина Лондонова.

Члены правительства сейчас рассматривают другие проекты, которые могли бы быть реализованы на заброшенных площадях.

«Мы можем студии детские там размещать, кружки, музыкальное искусство и так далее. Там главная проблема в том, что нельзя одновременно собирать большую массу людей, как, допустим, во время спектакля», - высказал идею заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«На следующей неделе доложите решение. Решение должно быть найдено», - поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Гость|14.05.2018 19:17|

Вопрос а за сколько столица сурского края купила и.е. отвалилась бюджетных денег за сея помещения частному лицу?

Гость|14.05.2018 19:28|

Взрослым там находиться небезопасно,а детям значит в самый раз?,если организовывать там какие то детские кружки то,что они количеством будут меньше 50 человек?,абсурд,сейчас детские коллективы как правило многочисленны,и таким числом занимаются в течении всего дня,вот и посчитайте кого будет больше,многочисленные коллективы детей в течении дня,или собравшиеся на спектакль вечером взрослые?

Гость|14.05.2018 19:32|

предлагаю открыть бордель на 50 коек))

Гость|14.05.2018 19:34|

Пусси-шоу!

Гость|14.05.2018 19:41|

Скоро открытие нового Магазина в центре города.

Гость|14.05.2018 19:48|

Дупертуты хитрые,что-то здесь не чисто.

Гость|14.05.2018 19:52|

Под бизнес-центр и прочие какие-то невменяемые инкубаторы. Даже думалку включать не надо.

Гость|14.05.2018 21:40|

Ладно СП до сих пор по привычке СНиПами зовут... но «СМУП» — это что-то новенькое!)))

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