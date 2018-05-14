14.05.2018 | 14:57

Робко выглядывает из зелени листьев майская лилия - это одной из неофициальных названий ландыша. Наступает пора цветения травянистых растений.

Бутончики, похожие на жемчужины, приветливо кланяются прохожим, правда пока лишь в хорошо освещенных солнцем местах.

«В комнате их ставить нельзя, обязательно в кухню надо, потому что как-то они действуют на голову», - отметила горожанка.

«Тюльпаны люблю, сейчас пора тюльпанов. И ландыши тоже люблю, на Олимпийской аллее их будет много, наверное», - поделилась пензячка.

Если одним достаточно любоваться растущими цветами, то другие хотят забрать букет из лесных колокольчиков домой.

«Природа у нас пустеет. Сейчас вот придет молодежь, маленькие, будут рвать себе букетики», - посетовал прохожий.

«Рвать не надо ничего. Спрыгин, даже когда садился на траву, он поднимал траву после того, как вставал. Рвать нельзя ничего. А вот в Красной книге ландыша никогда не было», - подчеркнула доктор биологических наук Любовь Новикова.

Несмотря на это, ученые-биологи следят за ранними цветущими растениями. Среди них есть необыкновенно редкие, уникальные экземпляры.

«У нас, например, есть тюльпан Биберштейна с желтыми цветками, занесенный в Красную книгу. Такой необыкновенный тюльпан, у которого есть луковица, как и у обычного, и еще корневища. Они встречаются в наших дубравах», - добавила Любовь Новикова.

А вот ландыш, хоть и выглядит хрупким и беззащитным, способен к восстановлению. Однако специалисты говорят, что ради сиюминутного желания подержать букет в руках не стоит собирать эти цветы.