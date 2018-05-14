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Общество | Биологи призывают пензенцев не срывать ландыши для букетов

14.05.2018|14:57
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Робко выглядывает из зелени листьев майская лилия - это одной из неофициальных названий ландыша. Наступает пора цветения травянистых растений.

Бутончики, похожие на жемчужины, приветливо кланяются прохожим, правда пока лишь в хорошо освещенных солнцем местах.

«В комнате их ставить нельзя, обязательно в кухню надо, потому что как-то они действуют на голову», - отметила горожанка.

«Тюльпаны люблю, сейчас пора тюльпанов. И ландыши тоже люблю, на Олимпийской аллее их будет много, наверное», - поделилась пензячка.

Если одним достаточно любоваться растущими цветами, то другие хотят забрать букет из лесных колокольчиков домой.

«Природа у нас пустеет. Сейчас вот придет молодежь, маленькие, будут рвать себе букетики», - посетовал прохожий.

«Рвать не надо ничего. Спрыгин, даже когда садился на траву, он поднимал траву после того, как вставал. Рвать нельзя ничего. А вот в Красной книге ландыша никогда не было», - подчеркнула доктор биологических наук Любовь Новикова.

Несмотря на это, ученые-биологи следят за ранними цветущими растениями. Среди них есть необыкновенно редкие, уникальные экземпляры.

«У нас, например, есть тюльпан Биберштейна с желтыми цветками, занесенный в Красную книгу. Такой необыкновенный тюльпан, у которого есть луковица, как и у обычного, и еще корневища. Они встречаются в наших дубравах», - добавила Любовь Новикова.

А вот ландыш, хоть и выглядит хрупким и беззащитным, способен к восстановлению. Однако специалисты говорят, что ради сиюминутного желания подержать букет в руках не стоит собирать эти цветы.

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Гость|14.05.2018 19:44|

Ну щас! у меня в сезон с них навар 13000 тысяч

Гость|14.05.2018 20:08|

Народ дик и туп. Сожалею о том что имею таких соотечественников.

Гость|14.05.2018 20:17|

А бабки опустошили ландыши вокруг базара на Ленинградской, продают. Нужно засеять новый парк этими эндемиками.

Гость|14.05.2018 20:24|

Я эту фигню замучился с огорода корчевать каждый год - все равно растут, хоть бетонируй.

Гость|14.05.2018 20:25|

penzainform.ru писал(a):

«В комнате их ставить нельзя, обязательно в кухню надо, потому что как-то они действуют на голову», - отметила горожанка.
По тупым заголовкам заметно, что на голову влияют.

Гость|14.05.2018 21:09|

penzainform.ru писал(a):

«В комнате их ставить нельзя, обязательно в кухню надо, потому что как-то они действуют на голову», - отметила горожанка.
Может, лучше не покупать?

Гость|14.05.2018 22:19|

Не пензенец, а пензяк правильно

Гость|14.05.2018 23:07|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Народ дик и туп. Сожалею о том что имею таких соотечественников.
Согласен , только дикий и тупой нароец мог проголосовать за Кремлёвскую Крысу .
НароДец .

Гость|14.05.2018 23:10|

Гость писал(a):

Народ дик и туп. Сожалею о том что имею таких соотечественников.
Нас и без тебя имеют ))

Имя: Гость
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