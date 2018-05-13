13.05.2018 | 13:49

В воскресенье, 13 мая, ушел из жизни главный врач детского санатория «Солнышко» Дмитрий Валерьевич Коцарь. Сообщение об этом появилось в микроблоге губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«...замечательный человек, отдававший всего себя долгие годы пензенскому здравоохранению. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, всем, кто был знаком с Дмитрием», - написал губернатор.

С декабря 2008 года до 24 сентября 2013-го Дмитрий Коцарь возглавлял городское управление здравоохранения, на этом посту его сменил Владимир Попков.

«Я ухожу работать главным врачом детского санатория «Солнышко». Это самая благородная и почетная работа - служить здоровью маленьких пациентов», - сообщил тогда корреспонденту ИА «ПензаИнформ» Дмитрий Коцарь.