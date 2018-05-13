В воскресенье, 13 мая, ушел из жизни главный врач детского санатория «Солнышко» Дмитрий Валерьевич Коцарь. Сообщение об этом появилось в микроблоге губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
«...замечательный человек, отдававший всего себя долгие годы пензенскому здравоохранению. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, всем, кто был знаком с Дмитрием», - написал губернатор.
С декабря 2008 года до 24 сентября 2013-го Дмитрий Коцарь возглавлял городское управление здравоохранения, на этом посту его сменил Владимир Попков.
«Я ухожу работать главным врачом детского санатория «Солнышко». Это самая благородная и почетная работа - служить здоровью маленьких пациентов», - сообщил тогда корреспонденту ИА «ПензаИнформ» Дмитрий Коцарь.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Вот и Вячеслав Сатин тоже, а ведь курировал медицину региона и 57 лет.