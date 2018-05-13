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Общество | В Пензе скончался главврач санатория «Солнышко» Дмитрий Коцарь

13.05.2018|13:49
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В воскресенье, 13 мая, ушел из жизни главный врач детского санатория «Солнышко» Дмитрий Валерьевич Коцарь. Сообщение об этом появилось в микроблоге губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«...замечательный человек, отдававший всего себя долгие годы пензенскому здравоохранению. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, всем, кто был знаком с Дмитрием», - написал губернатор.

С декабря 2008 года до 24 сентября 2013-го Дмитрий Коцарь возглавлял городское управление здравоохранения, на этом посту его сменил Владимир Попков.

«Я ухожу работать главным врачом детского санатория «Солнышко». Это самая благородная и почетная работа - служить здоровью маленьких пациентов», - сообщил тогда корреспонденту ИА «ПензаИнформ» Дмитрий Коцарь.

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Гость|13.05.2018 14:35|

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 13 мая, ушел из жизни главный врач детского санатория «Солнышко» Дмитрий Валерьевич Коцарь. Сообщение об этом появилось в микроблоге губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
penzainform.ru писал(a):
На встрече, которая состоялась в поликлинике № 7, глава региона подчеркнул, что по итогам 2017 года демографическая ситуация в области улучшилась в связи с увеличением продолжительности жизни пензенцев в среднем до 73 лет и 3 месяцев.
penzainform.ru писал(a):
С декабря 2008 года до 24 сентября 2013-го Дмитрий Коцарь возглавлял городское управление здравоохранения
Вот и Вячеслав Сатин тоже, а ведь курировал медицину региона и 57 лет.

Гость|13.05.2018 14:43|

Скорбим! Светлая память!

Гость|13.05.2018 14:53|

Если б не умер, был бы следующим за Серебряковым, Еськиной и Крыловой

Гость|13.05.2018 14:55|

Сатин в шестой скрепной умер. Чего уж о простых дюдях говорить.

Гость|13.05.2018 15:33|

Только что 50 исполнилось и на тебе

Гость|13.05.2018 15:36|

Вот черт, такой классный мужик, ну реально жалко! Что за ерунда происходит,а? Молодые уходят!

Гость|13.05.2018 16:02|

Глубокие соболезнования родственникам и близким!!! Очень хороший был человек. Скорбим!!

Гость|13.05.2018 16:06|

Гость писал(a):

Вот черт, такой классный мужик, ну реально жалко! Что за ерунда происходит,а? Молодые уходят!
Зато возраст повышается.

Гость|13.05.2018 16:17|

заврались

Гость|13.05.2018 16:23|

Если такие обеспеченные медики и чинки золотые уходят в таком возрасте, то почему население стареет? Парадокс Эйнштейна. Летят эти пенсы со субсветовой скоростью.

Гость|13.05.2018 16:28|

Мои соболезнования, сообщите когда прощание

Гость|13.05.2018 17:04|

Хороший был человек! Светлая память

Гость|13.05.2018 17:17|

Замечательный человек !!!Очень душевный,добрый.....Очень жалко!!!

Гость|13.05.2018 17:20|

светлая память

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