13.05.2018 | 13:26

Гранитное покрытие на набережной качественнее отмоют от грязи в области стыков. Соответствующее поручение дал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 13 мая.

Грязь на плитке образовалась после подтопления во время паводка, когда в ночь с 10 на 11 апреля уровень воды в Суре резко поднялся.

Также Виктор Кувайцев распорядился ускорить получение заключения государственной экспертизы на следующую очередь капитального ремонта.

«В настоящее время на объекте выполнены работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны. Дополнительно осуществляется устройство лестничных сходов с южной стороны набережной и засыпка плодородным грунтом бетонных георешеток», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Набережную выложили серой плиткой, хотя по плану слева и справа намечалось обрамление более светлой гаммы. Однако, поскольку подпорную стену в советское время сделали неровно, идеально плитку около нее выложить невозможно. В случае использования белой недостаток бросался бы в глаза.

На реконструкцию набережной Суры по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году заложено 100 миллионов рублей.