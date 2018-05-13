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Общество | Мэр Пензы распорядился почистить гранитное покрытие на набережной

13.05.2018|13:26
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Гранитное покрытие на набережной качественнее отмоют от грязи в области стыков. Соответствующее поручение дал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 13 мая.

Грязь на плитке образовалась после подтопления во время паводка, когда в ночь с 10 на 11 апреля уровень воды в Суре резко поднялся.

Также Виктор Кувайцев распорядился ускорить получение заключения государственной экспертизы на следующую очередь капитального ремонта.

«В настоящее время на объекте выполнены работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны. Дополнительно осуществляется устройство лестничных сходов с южной стороны набережной и засыпка плодородным грунтом бетонных георешеток», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Набережную выложили серой плиткой, хотя по плану слева и справа намечалось обрамление более светлой гаммы. Однако, поскольку подпорную стену в советское время сделали неровно, идеально плитку около нее выложить невозможно. В случае использования белой недостаток бросался бы в глаза.

На реконструкцию набережной Суры по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году заложено 100 миллионов рублей.

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Гость|13.05.2018 13:48|

Остаток старого материала строителя сбрасывали в реку. Безобразие.

Гость|13.05.2018 13:49|

Халтура!

Гость|13.05.2018 13:59|

тротуары то, а также набережную с подогревом отлично былобы запроектировать

в Москве тротуар с подогревом построен

Гость|13.05.2018 14:01|

penzainform.ru писал(a):

100 миллионов рублей
да за эти деньги мне лично так кажется возможно начать в гараже проектирование, обкатку, а затем и производство левитирующих тройлебусов

Гость|13.05.2018 14:04|

а где же публичная картина всего строения со сметой

за сто миллионов лучше бы создали очистные сооружения чтобы вода в речке Сура была кристально чистой

Гость|13.05.2018 14:23|

Гость писал(a):

Гость|13.05.2018 14:01|

penzainform.ru писал(a):

100 миллионов рублей

да за эти деньги мне лично так кажется возможно начать в гараже проектирование, обкатку, а затем и производство левитирующих тройлебусов

в том и дело что кажется, а в прошлом году только на подготовку к обоснованию 5 лямов ушло )))

Гость|13.05.2018 14:28|

К чемпионату мира по футболу 1 этап набережной должен быть готов говорил Белозерцев с Кувайцевым.Речку почистили,людей рассели,коллектор переложили,водобровод тоже,велодорожки и построили.

Гость|13.05.2018 14:36|

Работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны до сих пор не выполнены. Заметить этого невозможно.Количество рабочих - около десяти человек. Такими темпами, учитывая масштаб и производительность работ, 100 миллионов, выделенных на реконструкцию набережной Суры - смех. Не делается ничего, а деньги при этом расходуются. Плохо это.

Гость|13.05.2018 14:44|

Ну вот, теперь репортёрок по воровским сходкам ещё таскать начал.

Гость|13.05.2018 15:33|

Пока в Пензе рулит судимый за мошенничество Магомед ничего хорошего не будет.Будет всё серенько,кривенько и очень дорого.

Гость|13.05.2018 16:08|

Хорошо вообще после подтопления не смыло...

Гость|13.05.2018 16:53|

Хороший распил городского бюджета

Гость|13.05.2018 16:58|

Лет через 15 достроят набережную...а возможно даже и цирк

Гость|13.05.2018 17:03|

Клоуны!

Имя: Гость
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