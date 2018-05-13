13.05.2018 | 11:47

В Пензе будут активизированы работы по покосу травы возле дорог. Об этом сообщили в городской администрации в воскресенье, 13 мая.

В выходной сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», по словам его руководителя Вячеслава Голохвастова, трудятся на улицах Кулакова, Пушкина, Суворова, Терновского, Чаадаева и проспекте Победы (около «Самолета»).

Для повышения производительности работ город закупил 10 новых триммеров. Их доставят в «Зеленое хозяйство г. Пензы» 14 мая, а эксплуатировать начнут с 15-го.

«Таким образом, количество техники увеличится до 40 единиц», - уточнили в мэрии.