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Общество | Для МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» закупили 10 новых триммеров для травы

13.05.2018|11:47
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В Пензе будут активизированы работы по покосу травы возле дорог. Об этом сообщили в городской администрации в воскресенье, 13 мая.

В выходной сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», по словам его руководителя Вячеслава Голохвастова, трудятся на улицах Кулакова, Пушкина, Суворова, Терновского, Чаадаева и проспекте Победы (около «Самолета»).

Для повышения производительности работ город закупил 10 новых триммеров. Их доставят в «Зеленое хозяйство г. Пензы» 14 мая, а эксплуатировать начнут с 15-го.

«Таким образом, количество техники увеличится до 40 единиц», - уточнили в мэрии.

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Гость|13.05.2018 12:16|

Событие для Пензы значимое,10 триммеров!

Гость|13.05.2018 12:27|

Когда прекратится это безобразие с покосом травы?! Прекратите экоцид!

Гость|13.05.2018 13:42|

Ну чем мешает трава, особенно возле дороги? Наоборот, забирает в себя всю пыль и выхлопы. Или уж до земли хотя бы не скашивайте, чтобы потом проплешин пыльных не было.

Гость|13.05.2018 14:16|

Гость писал(a):

Ну чем мешает трава, особенно возле дороги? Наоборот, забирает в себя всю пыль и выхлопы. Или уж до земли хотя бы не скашивайте, чтобы потом проплешин пыльных не было.
На это выделили деньги, мы их осваеваем....

Имя: Гость
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