13.05.2018 | 14:20

О своем праве на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала пока заявили 46 пензенских семей, в которых с первого января на свет появился второй ребенок. На такую финансовую помощь с 2018 года могут рассчитывать родители со скромным доходом.

«Если мама обратилась в течение шести месяцев после того, как родился ее второй ребенок, она получит эту выплату с того момента, как родился ребенок, то есть задним числом за все месяцы, пока она ее не получала. Если эти шесть месяцев прошли и она пришла, допустим, в седьмом, в восьмом месяце, то выплата начнется только тогда, когда она обратилась и написала заявление», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.

Так государственная программа позволяет нуждающимся семьям улучшить свое положение.

На сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Жизненные ситуации» родители могут самостоятельно произвести предварительные расчеты и выяснить, положена ли им ежемесячная выплата. Учитывается регион, в котором проживает семья, количество детей, а также доход отца и матери. Нажав кнопку «Рассчитать», можно узнать о праве семьи на получение выплаты.

Ее размер для региона составляет 9 тысяч 470 рублей - это величина прожиточного минимума ребенка в Пензенской области. Получать деньги семья будет до достижения малышом полутора лет. При этом родителям следует помнить, что сумму всех ежемесячных выплат вычтут из 453 026 рублей, таков на сегодняшний день размер материнского капитала.