12.05.2018 | 16:46

Вдоль дороги-дублера на улице Карпинского, всего в нескольких метрах от храма-часовни Сергия Радонежского появился зеленый забор. Работницы церковной лавки не смогли ответить, кто занял земельный участок по соседству.

«Тайна за семью замками. Кто говорит, крематорий; кто говорит, что-то ритуальное будет. Не знаем, что это», - рассказала женщина.

«Конечно, рубили лес. Машины здесь были, тракторы», - добавила ее коллега.

Согласно табличке, на этом месте возведут комплекс с ритуальными залами, в которых будут оказывать услуги по проведению церемоний прощания с усопшими. Эту информацию по телефону подтвердил предприниматель Евгений Боровков, номер телефона которого указан на паспорте объекта.

«Что касается предусмотренных средств, путь это останется коммерческой тайной. Как на картинке изображено, так один в один и будет», - сообщил он.

Еще в марте 2018 года в здании мэрии состоялась встреча инвестора с чиновниками и был подписан протокол о намерениях по реализации данного коммерческого проекта. Сроки окончания работ по строительству ритуального комплекса - ноябрь 2019-го.