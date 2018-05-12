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Общество | В Пензе приступили к строительству ритуального комплекса

12.05.2018|16:46
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Вдоль дороги-дублера на улице Карпинского, всего в нескольких метрах от храма-часовни Сергия Радонежского появился зеленый забор. Работницы церковной лавки не смогли ответить, кто занял земельный участок по соседству.

«Тайна за семью замками. Кто говорит, крематорий; кто говорит, что-то ритуальное будет. Не знаем, что это», - рассказала женщина.

«Конечно, рубили лес. Машины здесь были, тракторы», - добавила ее коллега.

Согласно табличке, на этом месте возведут комплекс с ритуальными залами, в которых будут оказывать услуги по проведению церемоний прощания с усопшими. Эту информацию по телефону подтвердил предприниматель Евгений Боровков, номер телефона которого указан на паспорте объекта.

«Что касается предусмотренных средств, путь это останется коммерческой тайной. Как на картинке изображено, так один в один и будет», - сообщил он.

Еще в марте 2018 года в здании мэрии состоялась встреча инвестора с чиновниками и был подписан протокол о намерениях по реализации данного коммерческого проекта. Сроки окончания работ по строительству ритуального комплекса - ноябрь 2019-го.

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Гость|12.05.2018 19:02|

Почему город не строит? А?

Гость|12.05.2018 19:03|

Вот и хорошо,а то в траурных залах при моргах посто вонища. Когда ещё построят крематорий?

Гость|12.05.2018 19:11|

Вывод: Пенза вымирает.

Гость|12.05.2018 19:27|

Все прекрасно знают кому принадлежит данный бизнес в нашей области. Какая нафиг тайна?

Гость|12.05.2018 19:28|

... и даже админ знает и по этому удалит мои комменты)

Гость|12.05.2018 19:40|

Это развитие прозводства, о котором так много говорил губернатор?

Гость|12.05.2018 19:58|

И крематорий можно построить рядом,а выделяемое тепло пустить на отоплление города. В крупных городах есть ритуальные залы для других религиозных конфессий,как будет у нас в городе?

Гость|12.05.2018 20:04|

И ведь быстро построят!!!С заботой о жителях Пензы!

Гость|12.05.2018 20:09|

penzainform.ru писал(a):

Еще в марте 2018 года в здании мэрии состоялась встреча инвестора с чиновниками
а не в областном правительстве

Гость|12.05.2018 20:17|

Такие заведения нужны в пензе. Слишком много народа никчемного развелось.

Гость|12.05.2018 20:22|

Заметьте,строится на Западной.Значит кладбище для своих будет расширятся.Всю чернь-в Чемодановку.

Гость|12.05.2018 20:30|

Гость писал(a):

Такие заведения нужны в пензе. Слишком много народа никчемного развелось
а где возьмёте кчемных - активных потребителей всего, что подсунут?

Гость|12.05.2018 21:04|

Еще бы подняли и решили вопрос -чтоб похоронщики не приезжали вместе со скорой. Аж за ручку заходят. Обнаглели совсем. Сегодня дед умер, так друг за другой лезли эти "черные" агенты

Гость|12.05.2018 21:08|

В реалии майских указов-самый перспективный бизнес.

Гость|12.05.2018 21:20|

Самый прибыльный бизнес...Этот комплекс закроется только тогда,когда склеит ласты последний буртасец.

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