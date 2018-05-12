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Общество | Ресурсники не сообщают дат проведения ремонтных работ на сетях Пензы

12.05.2018|16:37
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Когда горожанам придется греть воду в кастрюлях, чтобы ополоснуться, пока не известно. Официально утвержденного графика отключения горячей воды в Пензе еще нет, но уже не за горами «особый купальный» сезон. Лето - время проведения ремонтных работ на тепловых магистралях и определенных житейских неудобств.

«Плохо. Встали три или два дня назад - посуду нечем помыть, самим тоже нельзя ничего. У нас уже отключено, а почему - нет никаких объявлений», - рассказала пензячка.

«Каких-то проблем в последнее время нет: конкретные даты отключения-включения соблюдаются», - отметил горожанин.

«У меня колонка, поэтому отключение в этом плане меня не затрагивает совершенно», - поделилась прохожая.

«В принципе, можно предоставить график, когда будет проводиться опрессовка того или иного участка, чтобы люди примерно понимали. Если, например, их участок опрессовывается в июле, то здесь требуется понимание того, что может быть порыв», - подчеркнул начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

А значит, высока вероятность отключения горячего водоснабжения. В большинстве случаев о неприятностях коммунального характера жильцам сообщают, развешивая объявления.

Горожане, которые по несколько месяцев ждут горячую воду, надолго запомнили лето 2017 года.

«20 сентября давно прошло, потом повесили объявление, что до 26-го продлили, а сейчас уже вообще не говорят, когда чего будет», - жаловался тогда пензенец.

«Летом три месяца у нас воды не было. Я пожилой человек, я уже смирилась», - посетовала пенсионерка.

Проблемы на улице Ставского возникли из-за несоблюдения сроков капитальной замены труб. В этом году также будут производить ремонт сетей, правда, до сих пор неизвестен перечень объектов, на которых планирует работать один из крупнейших производителей тепловой энергии в Пензе.

«К сожалению, к нам как к органу, ответственному за подготовку отопительного сезона, эта информация от АО «Т-Плюс» (филиал «Мордовский») не поступила. Сейчас мы направили запросы в прокуратуру Пензенской области, а также в Ростехнадзор, чтобы нам эту информацию предоставили», - добавил Андрей Гришин.

Одна из причин неизвестности с ремонтом в том, что согласование списка подлежащих ремонту объектов проходит в Москве.

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Гость|12.05.2018 19:50|

чихать хотел Т-Плюс на жителей Пензы

Гость|12.05.2018 20:33|

А мне до звезды бойлер имеется.

Гость|12.05.2018 21:38|

Да плевать, все уж привыкли.

Гость|13.05.2018 03:17|

Гость писал(a):

А мне до звезды бойлер имеется.
Бойлер нормальный человек не поставит. Ставить надо газовую колонку или проточный электрический водонагреватель. Забудьте бойлеры.

Гость|13.05.2018 08:16|

penzainform.ru писал(a):

согласование списка подлежащих ремонту объектов проходит в Москве.
Вот и ответ на все. Москве на нас ...... И сделать мы ничего не можем.

Гость|13.05.2018 11:09|

Голосовавшим за Путина возмущаться нельзя, они должны быть счастливы и довольны.

Имя: Гость
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