12.05.2018 | 16:37

Когда горожанам придется греть воду в кастрюлях, чтобы ополоснуться, пока не известно. Официально утвержденного графика отключения горячей воды в Пензе еще нет, но уже не за горами «особый купальный» сезон. Лето - время проведения ремонтных работ на тепловых магистралях и определенных житейских неудобств.

«Плохо. Встали три или два дня назад - посуду нечем помыть, самим тоже нельзя ничего. У нас уже отключено, а почему - нет никаких объявлений», - рассказала пензячка.

«Каких-то проблем в последнее время нет: конкретные даты отключения-включения соблюдаются», - отметил горожанин.

«У меня колонка, поэтому отключение в этом плане меня не затрагивает совершенно», - поделилась прохожая.

«В принципе, можно предоставить график, когда будет проводиться опрессовка того или иного участка, чтобы люди примерно понимали. Если, например, их участок опрессовывается в июле, то здесь требуется понимание того, что может быть порыв», - подчеркнул начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

А значит, высока вероятность отключения горячего водоснабжения. В большинстве случаев о неприятностях коммунального характера жильцам сообщают, развешивая объявления.

Горожане, которые по несколько месяцев ждут горячую воду, надолго запомнили лето 2017 года.

«20 сентября давно прошло, потом повесили объявление, что до 26-го продлили, а сейчас уже вообще не говорят, когда чего будет», - жаловался тогда пензенец.

«Летом три месяца у нас воды не было. Я пожилой человек, я уже смирилась», - посетовала пенсионерка.

Проблемы на улице Ставского возникли из-за несоблюдения сроков капитальной замены труб. В этом году также будут производить ремонт сетей, правда, до сих пор неизвестен перечень объектов, на которых планирует работать один из крупнейших производителей тепловой энергии в Пензе.

«К сожалению, к нам как к органу, ответственному за подготовку отопительного сезона, эта информация от АО «Т-Плюс» (филиал «Мордовский») не поступила. Сейчас мы направили запросы в прокуратуру Пензенской области, а также в Ростехнадзор, чтобы нам эту информацию предоставили», - добавил Андрей Гришин.

Одна из причин неизвестности с ремонтом в том, что согласование списка подлежащих ремонту объектов проходит в Москве.