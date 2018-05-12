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Общество | На Западной Поляне волонтеры организуют экологическую акцию

12.05.2018|15:30
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Всех желающих принести пользу природе и обществу ждут на Западной Поляне. Здесь в лесном массиве рядом с артиллерийским институтом, в живописной парковой зоне расположен святой родник. Вода в нем обладает уникальными свойствами. Однако окрестности источника, да и он сам, нуждаются в оздоровлении. Поэтому волонтеры решили провести здесь экологическую акцию.

«Планируем сделать уборку территории с раздельным сбором мусора. Поскольку сюда люди ходят за водой, то задача номер один - восстановить родник (он совсем рушится) и купель. Также мы планируем сделать мостик, лестницу к артучилищу», - рассказал организатор акции Артем Данин.

Разнообразная инфраструктура родника требует капитальной реконструкции. В планах организаторов акции - приведение в порядок амфитеатра, замена ограды по всему периметру источника, установка скамеек, урн для мусора и информационных щитов.

Родник - не единственный объект, который будет восстановлен. В нескольких десятках метров от него находится первый в Пензе бассейн под открытым небом. Сейчас в народе этот заброшенный водоем называют Солдатское озеро. А ведь когда-то здесь курсанты артучилища сдавали нормативы по плаванию.

«Мы планируем установить пять скамеек вокруг и очистить его, но нужна финансовая поддержка. Так что для начала мы хотим обустроить, показать, что люди заинтересованы в этом месте, тут хорошо», - добавил Артем Данин.

Всех желающих помочь этому живописному уголку Пензы обрести вторую жизнь ждут в воскресенье, 13-го мая, в 9:30 у святого родника.

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Гость|12.05.2018 19:21|

Все обгадят эти валонтеры ещё хуже будет

Гость|12.05.2018 22:32|

Зачем скрывать истинную цель этого мероприятия?

Гость|12.05.2018 23:38|

penzainform.ru писал(a):

Всех желающих принести пользу природе
Депутаты будут в полном составе ? бездельники с прислугой с администраций ? это же тысячи бездельников ! будут на участке ?

Гость|13.05.2018 00:49|

Жрецы там уже наставили своих картинок и крестиков?

Гость|13.05.2018 08:15|

Данилка с щенячьим задором организовал...

Ну вот откуда 11 канал узнал о Данилке?

Зачем ставить скамейки вокруг зелёного грязного камариного болота? Ах да, чтобы показать что люди заинтересованы в этом месте)

Данилка, а как же: набережная, цирк, канатная дорога, пароходики?

Гость|13.05.2018 08:36|

Кто такой Данилка?

Гость|13.05.2018 08:44|

Данилка это образ буртасского лубка из которого столица Сурского края ни как не вылезет.

Что там с поручением губернатора в первом квартале 2018 найти подрядчика для завершения строительства цирка в 2019 году?

А вот данилки лубком занимаются, бабки во дворах ковры стелят и 11 канал поддерживает эти грандиозные проекты.

Имя: Гость
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