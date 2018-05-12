12.05.2018 | 15:30

Всех желающих принести пользу природе и обществу ждут на Западной Поляне. Здесь в лесном массиве рядом с артиллерийским институтом, в живописной парковой зоне расположен святой родник. Вода в нем обладает уникальными свойствами. Однако окрестности источника, да и он сам, нуждаются в оздоровлении. Поэтому волонтеры решили провести здесь экологическую акцию.

«Планируем сделать уборку территории с раздельным сбором мусора. Поскольку сюда люди ходят за водой, то задача номер один - восстановить родник (он совсем рушится) и купель. Также мы планируем сделать мостик, лестницу к артучилищу», - рассказал организатор акции Артем Данин.

Разнообразная инфраструктура родника требует капитальной реконструкции. В планах организаторов акции - приведение в порядок амфитеатра, замена ограды по всему периметру источника, установка скамеек, урн для мусора и информационных щитов.

Родник - не единственный объект, который будет восстановлен. В нескольких десятках метров от него находится первый в Пензе бассейн под открытым небом. Сейчас в народе этот заброшенный водоем называют Солдатское озеро. А ведь когда-то здесь курсанты артучилища сдавали нормативы по плаванию.

«Мы планируем установить пять скамеек вокруг и очистить его, но нужна финансовая поддержка. Так что для начала мы хотим обустроить, показать, что люди заинтересованы в этом месте, тут хорошо», - добавил Артем Данин.

Всех желающих помочь этому живописному уголку Пензы обрести вторую жизнь ждут в воскресенье, 13-го мая, в 9:30 у святого родника.