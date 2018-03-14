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Общество | Пензенцы с ул. 8 Марта могут побороться за грант на благоустройство двора

14.03.2018|10:32
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Жители дома № 17 на улице 8 Марта намерены благоустроить территорию, прилегающую к их трехэтажке, и пришли на прием к мэру Пензы Виктору Кувайцеву, чтобы посоветоваться, как лучше это сделать.

Глава администрации выслушал их предложения и напомнил пензенцам о грантовой поддержке проектов благоустройства, предлагаемых горожанами.

«Участвуя в конкурсе социально значимых проектов, можно получить солидную финансовую поддержку из городского бюджета и организовать дворовое пространство по своему, оригинальному проекту», - сообщил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на получение гранта могут претендовать территориальные общественные самоуправления (зарегистрированные в качестве юридического лица), ТСЖ, ЖК и ЖСК, ассоциации, автономные НКО, фонды, осуществляющие свою деятельность и зарегистрированные на территории одного из районов города Пензы.

«Грант предоставляется в размере не более 70% от общей стоимости проекта (но не более 300 тысяч рублей). Размер софинансирования проекта из собственных средств участника должен быть не менее 30%», - пояснили в пресс-службе.

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Гость|14.03.2018 11:22|

ТОРГАШИ ОКУПИРОВАЛИ ПЕНЗАИНФОРМ,

Гость|14.03.2018 11:45|

в доме по улице 8 Марта, 17 - 9 этажей

Имя: Гость
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