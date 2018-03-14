14.03.2018 | 10:32

Жители дома № 17 на улице 8 Марта намерены благоустроить территорию, прилегающую к их трехэтажке, и пришли на прием к мэру Пензы Виктору Кувайцеву, чтобы посоветоваться, как лучше это сделать.

Глава администрации выслушал их предложения и напомнил пензенцам о грантовой поддержке проектов благоустройства, предлагаемых горожанами.

«Участвуя в конкурсе социально значимых проектов, можно получить солидную финансовую поддержку из городского бюджета и организовать дворовое пространство по своему, оригинальному проекту», - сообщил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на получение гранта могут претендовать территориальные общественные самоуправления (зарегистрированные в качестве юридического лица), ТСЖ, ЖК и ЖСК, ассоциации, автономные НКО, фонды, осуществляющие свою деятельность и зарегистрированные на территории одного из районов города Пензы.

«Грант предоставляется в размере не более 70% от общей стоимости проекта (но не более 300 тысяч рублей). Размер софинансирования проекта из собственных средств участника должен быть не менее 30%», - пояснили в пресс-службе.