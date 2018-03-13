13.03.2018 | 11:59

В Заречном в связи с открытием нового бассейна изменятся маршрут и расписание движения автобусов № 4.

«Сейчас автобус № 4, отправляясь с остановки 18-го микрорайона, идет сразу по пр. 30-летия Победы. Со следующей недели автобус сначала будет проезжать по ул. Озерской, останавливаясь неподалеку от нового бассейна. После он будет поворачивать на Ахунскую, затем - на Светлую и на перекрестке у детской поликлиники выходить на пр. 30-летия Победы», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Что касается изменений в расписании, то вечером по будням добавят четыре рейса. Последний станет отправляться в 21:45.

Кроме того, автобусы № 4 будут ездить и в выходные.

Церемония открытия нового плавательного бассейна в Заречном запланирована на 15 марта. В нем оборудованы две чаши: большая, размером 50 на 21 метр, вмещающая порядка полутора тысяч кубометров воды, и малая - для детей.

В здании также предусмотрены два спортзала и две сауны с собственными бассейнами.